Los bomberos llegaron a un acuerdo con el intendente

Cuando todo parecía indicar que sirenas y bocinas sonarían hoy por las calles de la ciudad termal, llegaron las buenas noticias. En una reunión en la que estuvieron presentes las principales autoridades de la comisión de Bomberos Voluntarios e integrantes del Ejecutivo municipal, pudieron ponerse de acuerdo y levantaron la movilización. El jefe de la fuerza, José Álvarez, confirmó que hubo una buena predisposición del intendente Solís y vieron con buenos ojos la nueva propuesta.

La noticia se dio a conocer en la tarde del lunes, luego de que el jefe comunal, Gustavo Solís, convocara a los integrantes de la comisión de bomberos con el objetivo de llegar a un consenso satisfactorio para ambas partes. Cabe recordar que en el 2016 una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante y promulgada por Solís posibilitaría un ingreso a los bomberos a través del pago voluntario de un ítem en la boleta de la luz. Sin embargo, el problema radica en que todavía no se hallaron los medios legales para hacerlo efectivo.

A través de su cuenta de Facebook, Álvarez anunció que muchas versiones que circularon por las redes sociales no son ciertas y que el intendente pudo entender el pedido de la institución. "Lo expresado en mi cuenta personal no hace más que transmitir mi preocupación por la falta de aplicación de una ordenanza municipal aprobada oportunamente, lo que significaría el ingreso de fondos importantes para los servicios operativos diarios, una mayor inversión en equipamiento de nuestros bomberos, siempre teniendo en cuenta que los beneficiaros finales son los ciudadanos rosarinos", expresó.

Si bien en la reunión se tocó el tema de la ordenanza, el intendente les comunicó que la implementación depende del Ente Regulador de la Provincia y que se harán las gestiones necesarias para que ese ingreso se haga efectivo. Asimismo, los bomberos recibirán por parte del municipio un subsidio mensual para cubrir las guardias del personal, así como también un bono de fin de año con un valor de $500 para cada integrante del cuartel,

"Ellos nos dieron su versión de por qué se había llegado a este punto y nosotros les dimos la nuestra respecto al malestar que habían generado por el comunicado que se viralizó por las redes social, cosa que nos dijeron que no había salido en forma oficial desde el cuartel. Hay que aclarar que la implementación de la ordenanza no depende del municipio sino del Ente Regulador, que es quien tiene que autorizarlo y por ahora no le ven con buenos ojos. Aparte, no es para pagarle el sueldo a los bomberos sino para el funcionamiento operativo del cuartel. La ley ni el estatuto no lo permiten. Por lo pronto, la Municipalidad los va a ayudar con 5 mil pesos mensuales para cubrir las guardias de los fines de semana", indicó el secretario de Gobierno, Javier Mónico.