Mesa saludable en Navidad

e acercan la fiestas de fin de año y contar con una mesa saludable es posible. Armar un menú donde los hidratos de carbono y las grasa estén lo menos posible no es un sueño, solo hay que animarse. En diálogo con El Tribuno, Emilia Borsini, nutricionista y parte del equipo de profesionales de la Fundación Juntos la par Dbt 1 destacó que en todos los platos se trató de utilizar carnes magras, pocas harinas y por supuesto una gran variedad de verduras. “Por tradición, costumbre y hasta muchas veces por desconocimiento la gente no usa ciertas verduras y frutas para cocinar, por esos armamos estas propuestas”, destacó la profesional.

Desde hace varias semanas y previo a la Navidad, El Tribuno ofrecerá una menú en tres pasos para contar con una mesa completa para fin de año. Como plato de entrada ya se presentaron las propuestas de la torre de panqueques y un vitel toné bajas calorías. Las canastas de jamón es una opción que puede acompañar los platos de carne como el carré de cerdo y al arrollado de pollo.



Con respecto a la elección de este tipo de carnes, la nutricionista recordó que la carne de cerdo solo tiene grasa en las periferias y no como la carne de vaca entre los cortes. “Igualmente para hacer la receta del carré, se desgrasó todo el corte. El pollo también fue desgrasado y sin piel”, destacó. Para el plato con carne de cerdo se usaron una gran variedad de verduras no tradicionales como cebollas, pimientos, berenjenas, coreanitos y zapallito zuchini y trocitos de manzana. “Esto último dio un sabor muy particular. Las verduras se cortaron en trozos grandes y se colocaron al mismo tiempo con la carne”, agregó Emilia. Consultada sobre una opción recomendada, si se elige el carré de cerdo como plato principal, la nutricionista destacó que la torre de panqueques es un plato de entrada ideal.