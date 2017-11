Terrón Villagrán fue al médico y volvió operado, sin permiso

El abogado Javier Terrón Villagrán, condenado a 5 años y 9 meses de prisión por abuso sexual y distribución de pornografía infantil, no respetó ninguna de las condiciones y obligaciones que tiene como preso: pidió permiso para una simple consulta médica y, sin avisar ni solicitar autorización a nadie, se sometió a una cirugía cuya necesidad aún está en duda. Como consecuencia de esta operación pidió que le dieran internación domiciliaria para hacer la rehabilitación, cuando los médicos del Servicio Penitenciario no lo veían necesario ya que podía cumplir esa etapa en la cárcel, de forma ambulatoria, o en última instancia internado en un hospital público o clínica privada bajo custodia. Y lo peor: la Sala IV del Tribunal de Juicio no le llamó la atención sobre su conducta y le concedió todos esos beneficios, lo que dejó a sus tres integrantes, Ana Silvia Acosta, Norma Vera y Héctor Martínez, en el centro de la mirada pública.

Ayer su abogado, Darío Palmier, dijo que Terrón Villagrán rechazó el permiso para ir a su casa durante un mes a recuperarse de la operación, y adujo el cambio de postura en las "condiciones" que le impusieron: custodia permanente y mantenerse solo en su habitación, esposado.

Oposición

La internación domiciliaria fue firmada por la presidenta de la Sala IV, Acosta.

Tras conocer este permiso, tanto la fiscal penal 2 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, María Luján Sodero Calvet, como el querellante en el caso de abuso sexual contra una menor, Juan Casabella Dávalos, adelantaron que revisarán la medida y no descartaron alguna acción para revocarla.

"En su momento nos corrieron vista a la Fiscalía y a la querella, y ambos nos opusimos porque fue una operación no autorizada previamente", remarcó ayer Casabella Dávalos.

Recordó que "los informes de los médicos del Servicio Penitenciario le eran adversos al pedido de internación domiciliaria, porque consideraban que no la necesitaba".

La gravedad del caso va más allá, para la querella: "En primer lugar, se está dictaminando sobre un hecho consumado, que es la operación realizada sin autorización ni aviso previo, e institucionalmente ¿cómo es posible que el propio preso defina una operación que, además, va a terminar con una internación en su casa?".

"Debería haber pedido permiso antes de dar cada paso que dio, tal como está establecido en el sistema judicial y penal. De lo contrario estaríamos ante una situación en la que el detenido va a definir cómo va a ser la metodología de la pena", se alarmó.

En su celta

Ayer, en las web de los medios de comunicación y en las redes sociales llovieron las críticas por la internación domiciliaria otorgada al abogado condenado por abuso y pornografía infantil. Por la tarde, el defensor de Terrón Villagrán, el abogado Darío Palmier, informó que el detenido había rechazado el polémico beneficio.

"Las condiciones para que reciba la prisión domiciliaria son más extremas que en la cárcel. Debe permanecer esposado a la cama, en un cuarto solo y alejado de la familia, con custodia permanente", indicó en una entrevista con FM Aries, ayer.

No obstante, Palmier anticipó que solicitarán a la Justicia que esas condiciones sean flexibilizadas para que Terrón Villagrán pueda ir a su casa.