Hamilton y Vettel hablan del mítico Fangio

Juan Manuel Fangio logró cinco títulos mundiales en un período de ocho años y fue por mucho tiempo el máximo ganador de campeonatos en la historia de la Fórmula 1, hasta que lo superó Michael Schumacher.

Según Sebastian Vettel, lo que hizo el argentino es algo imposible. “Ciertamente nunca vamos a igualarlo en cuanto a lo exitoso que él fue en un período tan corto de tiempo”, dijo el alemán. “En ese momento el automovilismo era diferente. Tuve una charla con Stirling (Moss) y si le preguntaran a él sobre Fangio tendrían una respuesta mucho mejor. Él lo conoció, conoció su talento dentro del auto. Su récord es increíble, no solo en la F1, debe haber sido realmente especial”, mencionó el piloto de Ferrari.

“Lograr lo que él logró en ese tiempo, con esos autos que no eran confiables. Así y todo logró ser tan exitoso, él es el mejor en cuanto a poner las cosas en su lugar en relación al talento. El corazón de las carreras sigue siendo el mismo pero correr en sí mismo ha cambiado desde los 50”, agregó.

Además, Lewis Hamilton que alcanzó su cuarto campeonato del mundo en esta temporada, tendrá la chance de igualar al argentino, como así también Vettel. “Es un gran ícono en el deporte motor, habiendo logrado lo que él logró en ese tiempo”, dijo el británico.

“Es el piloto más admirado. Corrió en el período más peligroso. Estar tan cerca como estamos nosotros... me siento honrado de estar así de cerca de un gran ícono deportivo”, agregó el piloto de Mercedes. “Pienso que debería ser más celebrado. Uno escucha sobre Ayrton (Senna) y (Alain) Prost, pero Fangio es el padrino del deporte”, sentenció.

Se termina la temporada

Con los títulos de pilotos y de constructores ya en manos de Lewis Hamilton y Mercedes, el vigésimo y último Gran Premio de la temporada de Fórmula 1, en Abu Dabi el domingo, será escenario de las últimas vueltas de pista de 2017.

Los últimos Grandes Premios de la temporada 2017 son en efecto la ocasión de probar las nuevas piezas en los monoplazas para analizar su evolución antes de la vuelta a la competición en marzo.

Para Hamilton será además la oportunidad de desquitarse del 9º puesto en México y del cuarto puesto en Brasil. Hay que remontarse a 2013 para encontrar dos resultados consecutivos tan discretos para él.

Después de lograr el título en 2015, Hamilton levantó el pie y vio cómo su entonces compañero, el alemán Nico Rosberg, ganaba las tres últimas carreras. La inercia permitió a Rosberg ganar las cuatro primeras de la siguiente temporada, en la que acabaría proclamándose campeón del mundo. Ahora no querrá que Vettel repita esa historia el próximo año.