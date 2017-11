En el municipio no habrá un ajuste drástico en los gastos

El gobernadorJuan Manuel Urtubeyy el intendente Gustavo Sáenz decidieron limar asperezas y ayer se reunieron durante casi dos horas para tratar temas en común que apuntan a aunar esfuerzos a favor de los ciudadanos de la capital salteña.

Desde el Municipio dejaron en claro que, si bien adherirán al acuerdo fiscal, no habrá drásticos ajustes, ya que no son necesarias "grandes correcciones".

El reordenamiento del transporte en el centro, la articulación con la empresa Aguas del Norte, la recuperación del casco histórico y la lucha contra el comercio ilegal fueron otros temas tratados y que a partir de ahora prometen mejorar.

Tras la reunión privada en el Grand Bourg, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y el coordinador de la Intendencia, Pablo Outes, fueron los encargados de hablar con los medios. Ambos, en varios momentos de la conferencia admitieron que hasta ahora hubo una "descoordinación" entre el Gobierno provincial y el municipio, pero remarcaron que existe la disposición tanto del gobernador Urtubey como del intendente Sáenz de dejar atrás las disputas y trabajar por la gente. El encuentro además se da en medio de la reforma fiscal propuesta por Mauricio Macri.

Justamente, una de las preocupaciones planteadas por el municipio durante la reunión, contó Yarade, fue la eliminación del impuesto a las Cooperadoras Asistenciales, que afectaría a Capital y a todos los municipios. "Nosotros, en el marco legal, lo que vamos a enviar a la Legislatura en los próximos días tiene que ver con la aprobación del consenso y adoptar todas las variabilidades que tuvo este convenio. Modifica no solo cuestiones de acuerdo entre Nación y Provincia, sino de la Provincia para adentro, porque tenemos que ir a un sistema unificado, homogéneo, de alícuotas en cada uno de los rubros que es lo que se propuso entre todos los gobernadores", señaló el funcionario provincial.

Por su parte, Outes comentó que al intendente Sáenz le preocupa el acuerdo fiscal en función de que pudieran existir recortes de fondos coparticipables para el municipio. "Fue tratado, creo que el impacto va a ser neutro, por lo cual entendemos que el municipio no se vería perjudicado".

Fernardo Yarade volvió a insistir en que el país está en una situación compleja en lo financiero, por lo que se requiere un esfuerzo conjunto. "No es simple ir en busca de la solvencia fiscal del Estado que hoy tiene una situación de absoluta vulnerabilidad", dijo.

En ese sentido, Pablo Outes fue consultado sobre si el recorte de gastos también se realizaría en la comuna salteña. "En el municipio no tenemos variables muy distorsionadas. En personal, hemos pasado de una planta de 5.300 personas a 4.280 que se basó en una política fuerte de jubilaciones", indicó, agregando que se va seguir en esa línea: "Ahora vamos a adherir al decreto provincial y nacional para dar facilidad a la gente que esté en condiciones de jubilarse, pero no existe política de disminución drástica de gente, sino buscar ser ordenados con poco nombramiento, aquel que tenga que jubilarse que se jubile, y en contención de gastos, todavía tenemos una política fiscal con mucho déficit en recaudación".

El funcionario municipal adelantó que no habría incrementos para comercios y en los servicios, pero sí se buscará corregir algunas cosas. "No hay grandes correcciones de gastos, solo vamos a seguir con política de jubilación, no vamos a aumentar la planta del personal, se apuntará a incorporar al esquema tributario a gente que no está pagando y no habrá aumentos salvo en cuestiones específicas que corresponda hacerlo", detalló. No obstante, se aprobó una suba del 17% en la unidad tributaria.

Con respecto a Aguas del Norte, que replanteará su directorio con un representante de la Provincia, de la Municipalidad de Salta y del Foro de Intendentes, Outes dijo: "El jefe de Gabinete nos va a dotar de fondos. La empresa tiene que tener una capacidad de inver sión".

Siguen las designaciones

Ayer se publicó en el Boletín Oficial el decreto que apuna a ajustar el gasto público en el Ejecutivo provincial. Se congelan sueldos de funcionarios y se les pide reducir la estructura de cargos. No obstante, ayer también se publicaron designaciones y renovaciones de 10 cargos políticos y de personal temporario. Las decisiones administrativas llevan la firma del exjefe de Gabinete, Carlos Parodi, y datan de no más de dos semanas.