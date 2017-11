Los Mayuatos vs. La Naranja, juego casi sin secretos

Se conocen demasiado, al punto que casi no hay secretos. Los seleccionados de Salta y Tucumán se enfrentarán este sábado por la cuarta fecha del Campeonato Argentino de rugby de mayores en cancha del Jockey Club a partir de las 16.30. Hay mucha historia entre los dos que se volverá a reeditar en un partido que puede llegar a ser clave en la competencia.

Los Mayuatos solo pudieron vencer en cuatro oportunidades a La Naranja en el certamen de uniones. La última fue hace un año cuando el equipo de Mariano Huber, Pablo Lizondo y Sebastián Ozu se impuso 25 a 20 en cancha de Universitario de Tucumán. Antes de eso se habían dado diez triunfos consecutivos de los tucumanos.

Hasta última hora de ayer Huber no había confirmado los quince titulares para esta tarde. La duda se concentraba en dos jugadores que van a ser evaluados físicamente hasta último momento antes de anunciar la formación. Se estima que hasta el mediodía de hoy se develarán las incógnitas.

Del lado tucumano no hay dudas. Los entrenadores José Chavanne Nicolás Domínguez, Pablo Pérez y Diego Vidal harán ingresar en la segunda línea a Juan Martín Guerineau en reemplazo de Santiago Rochia.

Sobre el partido de esta tarde, Pablo Pérez señaló: “Todos los partidos del Argentino son difíciles, las localías se hacen pesar y el equipo local se hace más fuerte porque tiene el apoyo del público. Salta nos conoce muchísimo porque jugamos todo el año por lo que va a ser un partido muy parejo y el que logre imponer su plan de juego va a ganar”.

Salteños y tucumanos se enfrentan en gran parte del año en el Regional del NOA y de ahí radica que no existan demasiados secretos entre ambos.

Ambos tienen chances de pelearle el campeonato a Buenos Aires hasta la última fecha, pero una combinación de resultados podría definir hoy el torneo en favor de Las Águilas; para que esto suceda es necesario que Los Mayuatos se impongan a Tucumán y que los porteños hagan lo mismo contra Córdoba desde las 16.30. La fecha se completará mañana con el cotejo entre Mendoza vs. Rosario a partir de las 14.