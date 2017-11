Urtubey pidió un peronismo que ofrezca una alternativa de futuro "competitiva, moderna y popular"

En el pueblo de Seclantás, el gobernador Urtubey entregó las llaves y carpetas técnicas a las cinco familias que hoy se convirtieron en nuevos propietarios, participó en la primera transmisión de la FM Municipal . Urtubey felicitó a los propietarios que recibieron las llaves de sus viviendas y les agradeció la paciencia. “En estos lugares, mas que en las grandes ciudades, una vivienda te cambia la vida. Tienen la oportunidad de conformar un hogar donde las buenas costumbres de la gente del valle pueda permanecer en el tiempo”, afirmó Urtubey. En Seclantás también fue inaugurada la FM 99.7 “La Voz de un lugar Mágico”. Este medio municipal será vital para la comunicación entre los vecinos de la comunidad, con parajes ubicados a grandes distancias.

Más familias tienen su casa propia y un nuevo SUM en Luracatao

Durante la ceremonia, el Gobernador convocó a la comunidad a “seguir trabajando juntos para generar condiciones que hagan de éste, un lugar mejor para vivir”. El gobernador Urtubey entrego 10 viviendas en esta zona del Valle Calchaqui , cinco se localizan en La Puerta y las otras cinco en El Refugio. El acto se realizó en el salón de usos múltiples del paraje Cabrería que fue inaugurado en la ocasión y se edificó con fondos provenientes del Plan Bicentenario de la Independencia. Urtubey en Molinos afirmó “ hay que agradecer a nuestra tierra los que nos da: dignidad, presente y fundamentalmente futuro”.

El gobernador invitó los nuevos propietarios a unirse en la construcción de la cadena de solidaridad para que otros tengan también sus casas y entregó 7 nuevas viviendas en el municipio de Molinos. Acompañado por su esposaIsabel Macedo, el mandatario provincial destacó la importancia de “seguir trabajando juntos para que nuestra gente pueda vivir mejor y ver que éste es un lugar para echar raíces y construir futuro”. Destacó que el departamento Molinos “ha crecido y mucho en esta década”, subrayando la calidad y desarrollo de la producción vitivinícola “que es un orgullo porque es admirada en el mundo entero”. Por ello dijo “no hay nada como la cultura del trabajo y hay que agradecer a nuestra tierra los que nos da: dignidad, presente y fundamentalmente futuro”.

A los diferentes actos asistieron el ministro de Infraestructura, Tierra y Vivienda Baltasar Saravia, el diputado Javier Vázquez, el senador Walter Aban, autoridades del IPV y vecinos de la zona. Con las viviendas entregadas hoy, el Gobierno desde 2008 lleva adjudicadas 17.663 casas a familias de toda la provincia. En todos los casos la ejecución se financió con recursos provinciales en convenio con la Municipalidad a través del programa Mi Casa del Instituto Provincial de la Vivienda. Actualmente, con fondos nacionales y recursos propios, el Gobierno tiene en ejecución 4.140 viviendas.



Congreso del PJ

Urtubey, dijo hoy que quiere un peronismo que ofrezca una alternativa de futuro "competitiva, moderna, democrática y popular", al encabezar el Congreso anual del Partido Justicialista provincial. "No me voy a sumar a la larga lista de mediocres que buscan decir que el gobierno nacional es horrible. Quiero ser mucho mejor, quiero que el peronismo ofrezca una alternativa de futuro, competitiva, moderna, democrática y fundamentalmente popular", expresó Urtubey. El mandatario habló durante el Congreso anual ordinario del Partido Justicialista provincial, que se desarrolló en la localidad de Seclantás. "El peronismo tiene que volver a enamorar, es una obligación moral que tenemos los dirigentes", sostuvo y advirtió que, de lo contrario, se corre el riesgo de que se convierta en "una mera expresión de poder". Explicó además que su renuncia a la presidencia del PJ local, tras la derrota en las elecciones del 22 de octubre último, "no fue una actuación" y agregó: "No pueden obligarme a acompañar a aquellos que quieren seguir haciendo lo mismo". Urtubey destacó que "el gran desafío del peronismo en la Argentina es expresar un país federal, entender que la variable de ajuste no son los trabajadores, que el equilibrio de las cuentas no se hace por ajuste sino por crecimiento y desarrollo productivo". Para ello "lo primero es el vínculo del peronismo con la sociedad. No alcanza con las veteranas prácticas políticas, debemos entender al mundo moderno", concluyó.