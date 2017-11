Plumada recibió otro galardón

WorldCob (World Confederation of Businesses) le otorgó a la empresa salteña el premio The Bizz, luego de una observación de más de tres años.

Plumada no solo logra el posicionamiento local, sino que ya marca pasos en el escenario internacional. Por segunda vez en el año, la compañía salteña -que surgió como una empresa familiar-, recibe un galardón internacional, esta vez destacando la excelencia de sus servicios.

El pasado 15 de noviembre los representantes gerenciales de Plumada, Daniel Moreno, Mirta Beatriz Fernández y Matías Moreno fueron los encargados de recibir el galardón The Bizz, que entrega en forma anual WorldCob (World Confederation of Businesses). La entrega de los premios se realizó en el hotel Burj Al Arab, con la presencia de los representantes de más de 100 empresarios de todo el mundo y de todos los rubros.

World Confederation of Businesses (WorldCob) o Confederación Mundial de Negocios, se fundó el 9 de septiembre del 2004 en Houston, Texas, Estados Unidos, bajo el nombre de MPBM, Co.

WorldCob cuenta con un órgano directivo conformado por un presidente, vicepresidente y una junta directiva; constituido por un equipo multidisciplinario de profesionales de distintas nacionalidades con amplia experiencia en el campo de la consultoría y la asesoría empresarial, quienes proponen el desarrollo de las empresas como eje propulsor de las economías para un desarrollo sostenido de las naciones.

La visión inicial de los fundadores de WorldCob era crear una organización mundial empresarial que reúna y reconozca a aquellos empresarios líderes en sus rubros, que día a día cooperan con el crecimiento de la economía de su país y del mundo, convirtiéndose así en modelos a seguir. Por eso se creó el premio internacional The Bizz, a través del cual se les ofrece una gama de beneficios que contribuyen con el desarrollo de las empresas.

Actualmente la Confederación Mundial de Negocios tiene como principal misión fomentar el desarrollo empresarial a nivel mundial, reconociendo e impulsando el crecimiento de las empresas y empresarios líderes en cada país, a través de importantes herramientas y servicios que brinda a sus miembros. Cuenta con más de 20.000 miembros que representan a más de 100 países en los 5 continentes.

Para alcanzar el premio The Bizz las empresas postuladas son observadas para verificar que se cumplan los siguientes requisitos:

Liderazgo empresarial. Comprende un proceso que implica no solo la capacidad de tomar decisiones adecuadas para ser una mejor empresa, sino la habilidad y estrategia de desarrollar una cierta estabilidad en el mercado; siendo un verdadero ejemplo para las empresas de su país.

Sistemas de gestión. Verifican que cuenten con un eficiente Sistema de gestión que incorpora en todos sus niveles, principios, técnicas y herramientas que pueden ayudar a enfrentar los desafíos del cambiante mercado local y global de hoy.

Calidad en productos y servicios. Se observa la mejora continua de todos los niveles, procesos y personas que conforman una organización, en donde predomina la preocupación por satisfacer al cliente, obtendrá como resultado sus productos y servicios que cumplen con los estándares internacionales de calidad, y el 100% de satisfacción de sus consumidores.

Innovación y creatividad empresarial. La innovación involucra cambios que conduzcan a que los productos o servicios se adapten mejor a las necesidades del mercado. También es importante que la presentación de estos productos y servicios sean de forma novedosa, original, y que cuenten con una estrategia de venta con objetivos claros.

Responsabilidad social empresarial. Se mide el apoyo que la empresa proporciona al desarrollo profesional y humano de sus trabajadores y, por supuesto, el aporte que esta pueda hacer con su comunidad en general.

Logros y reconocimientos. Como consecuencia de todos estos componentes se obtienen los resultados deseados; entre estos están el crecimiento en todas las áreas, el cumplimiento de metas, las certificaciones internacionales y los reconocimientos.

El trabajo de los clientes y miembros

Para llegar al galardón The Bizz 2017, Plumada fue observada en sus labores durante cinco meses. Gracias a los informes emitidos por las empresas que tienen contacto directo con la compañía es que esta empresa salteña alcanza el reconocimiento a su trabajo innovador y desarrollo en la región.

Es por esta razón que Daniel Moreno, gerente comercial de la empresa, destacó que esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los clientes y, por supuesto, de todo el equipo de trabajo, que día a día cumple con los objetivos de la empresa en las diferentes carteras de negocio.

Matías Moreno destacó que para alcanzar la excelencia empresarial los clientes debieron evaluar los seis puntos que reclama la Confederación Mundial de Negocios.

Una vez desarrollado el cuestionario de excelencia, todas las empresas que resulten con un puntaje que pase los 90 puntos están calificadas para ser reconocidas por su excelencia empresarial. Tal fue el caso de Plumada, representante de Argentina en este encuentro mundial de empresarios que se llevó a cabo en Dubai, el pasado 15 de noviembre.

El encuentro realizado en Dubai, uno de los siete miembros de los Emiratos Árabes Unidos, contó con la presencia de más de 100 empresarios de todo el mundo, y de distintas áreas de trabajo.

La Confederación Mundial de Negocios está conformada por un presidente, vicepresidente y junta directiva; constituida por un equipo multidisciplinario de profesionales.

En la actualidad cuenta con más de 20 mil miembros que provienen de los cinco continentes, entre los que busca promover el business networking con el fin de generar negocios y convenios entre los miembros de la confederación, obteniendo así beneficios para todos.