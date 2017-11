"Vacunarse es un acto de amor y solidaridad hacia el prójimo"

Quién no escuchó algún familiar, amigo, vecino que alguna vez dijo: "No me voy a vacunar porque me va a hacer enfermar", "Mejor sigo así, total nunca me enfermo", o "voy a ir a vacunarme, pero otro día porque ahora no tengo tiempo". Las frases hablan de mitos que se están derribando, porque existen claras evidencias científicas de que son infundados. Sobre esta temática ahondó el taller "Embajadores de la vacunación" de la compañía Sanofi Pasteur, del que participóEl Tribuno.

"La vacunación es un derecho humano que promueve el desarrollo. El calendario actual incluye 19 valencias para todas las edades y condiciones de riesgo, como viajes. Actualmente se intentan elaborar vacunas más innovadoras y seguras que favorezcan la práctica diaria", manifestó Mónica Fiorina, asesora científica.

"Las vacunas son, sin dudas, un medio de prevención de muertes y sufrimiento, pero, por otro lado, también representan un ahorro. Son una de las inversiones más rentables en el ámbito de la salud. Además, previenen la resistencia a los antibióticos, permiten movilidad, viajes seguros, contribuyen a la igualdad y elevan la expectativa de vida", explicó.

Durante el taller la experta habló sobre la vacuna contra la gripe. "Es importante saber que la vacuna contra la influenza no puede causar la enfermedad. Pueden haber eventos adversos, una reacción, un compromiso respiratorio que no es gripe", sostuvo.

"Vacunarse es más seguro que correr el riesgo de enfermarse. En este sentido es importante colocarse todos los años la vacuna contra la influenza. Los menores de dos años deben recibir dos dosis", indicó.

Otro de los paneles abordados durante el encuentro fue el de "meningitis por meningococo y adolescentes en riesgo".

La meningitis por meningococo es una infección de las membranas que recubren el cerebro y ocurre, generalmente, en la primera infancia y en el adulto joven. Se manifiesta con fiebre, dolor fuerte de cabeza, vómitos, rigidez de la nuca, letargo, trastornos de conciencia, incluso coma.

"Es grave, pone en riesgo la vida. Es devastadora. Evoluciona rápido y puede causar la muerte en 24 horas. Es fundamental vacunar a los niños debido a la portación", recalcó la especialista.

Una experiencia positiva

En su disertación, Claudia Péculo, licenciada en enfermería y docente universitaria, brindó recomendaciones para enfermeros que deben vacunar a bebés, niños y adolescentes.

"Una de las barreras vacunatorias tiene que ver con mamás que tienen miedo de que sus bebés salgan lastimados, o que tienen dudas sobre las vacunas. Nosotros debemos hacer de la vacunación una experiencia positiva. Les recomiendo recibir a la mamá y su hijo con una sonrisa, invitarla a tomar asiento, decirle que puede sostener al pequeño en su regazo y darle de mamar. En la tercera succión la leche materna genera una sustancia que calma la ansiedad", inició su disertación.

"Existe un "minuto de oro', durante el cual hacemos contacto. Primero miramos al bebé a los ojos. Nunca se debe usar la palabra "pinchar'. Es una acción rápida. Por ejemplo, yo simulo un juego, el "piki piki' para que todo sea agradable. A los chicos les encantan las curitas, así que se las doy y se van contentos. También les prometo un regalo: un chupetín, un diploma. La vacunación es un acto de amor", expresó. .

"En el caso de los preadolescentes de 11 años que deben colocarse la vacuna contra el meningococo, la situación puede tornarse difícil porque ellos ya deciden, se niegan, muchos hasta se descomponen. En ese momento es fundamental escucharlos, informarlos para que comprendan que no deben perder la oportunidad de la vacuna, porque contribuye a una sociedad más segura", agregó.

Superar la dicotomía entre anti y provacunas

La necesidad de implementar estrategias de comunicación que dejen en claro cuán efectiva y segura es la vacunación y difundan que es un beneficio de carácter colectivo fue uno de los ejes clave que se abordó en el taller “Embajadores de la vacunación” de la compañía Sanofi Pasteur, del que participóEl Tribuno.

En un taller a cargo de Guadalupe Nogués, doctora en biología molecular, se analizó a fondo este tema.

“Debemos salir de la falsa dicotomía entre provacunas y antivacunas, de los mitos alrededor de las vacunas que han sido refutados por la ciencia. Hay que enfatizar los grandes beneficios, que son invisibles porque cuando una vacuna previene una enfermedad, lo único que vemos es que la persona sigue tan sana como antes pero no nos enteramos de que la vacuna efectivamente evitó que esa persona contrajera esa enfermedad. Vacunarse se torna un acto solidario y de amor hacia el prójimo. Las vacunas reducen el sufrimiento y aumentan en bienestar”, expresó la profesional de la salud al respecto.