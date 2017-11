Niños en edad escolar tienen los mejores índices de vacunación

El ingreso escolar es el momento en el que los niños completan su calendario de vacunación. Hasta la fecha, un 90 por ciento de la población de niños de entre 5 y 6 años de la provincia recibió la vacuna DPT celular (contra la difteria, pertussis o tos ferina, y tétanos). Un 89 por ciento, en tanto, tiene la triple viral y un 95 por ciento, la antipoliomelitis.

Los datos se desprenden de estadísticas del Programa de Inmunizaciones del Ministerio de Salud de la Provincia.

En tanto, con respecto a los bebés de un año, un 70 por ciento recibió las vacunas contra la hepatitis A, la triple viral y la tercera dosis contra el neumococo. En el caso de los bebés menores de un año, un 70 por ciento también tiene las vacunas pentavalente y antipoliomelitis. Un porcentaje menor, 68%, corresponde a los bebés a los que se les aplicó la vacuna contra el neumococo.

Con respecto a los recién nacidos, un 81 por ciento recibió las vacunas contra la hepatitis B y la BCG.

“Nuestro mejor índice es en los niños en edad escolar, entre 5 y 6 años, que supera ampliamente el 90 por ciento. Esto ocurre porque se controla que el niño al entrar a la escuela esté vacunado”, sostuvo Sandra Villagrán, médica integrante del Programa de Inmunizaciones.

“A esta altura del año, es decir habiendo cerrado el tercer trimestre, las coberturas son buenas porque tendríamos que tener hasta el día de hoy un 75 por ciento de cobertura y, en la mayoría, si tomamos en cuenta las vacunas priorizadas, estamos en 70% y un poco más en algunas vacunas”, explicó la profesional.

Mitos

Al ser consultada sobre si existen dificultades o resistencia a la hora de aplicar una vacuna determinada, la especialista respondió: “Hay una buena aceptación de la comunidad a la vacunación. No hay ninguna en particular que yo pueda decir ‘esta no se coloca porque la gente tiene miedo‘. Al contrario, la gente misma demanda las vacunas”.

“Tiempo atrás sí hubo un problema con la vacuna contra el HPV, porque había mala información de que podía producir la enfermedad pero, tras campañas de concientización la gente se dio cuenta y aceptó que es beneficiosa”, recalcó.

“Año a año vamos incorporando capacitaciones, campañas de difusión en medios de comunicación y de esa forma los mitos van desapareciendo, tal como pasó con la vacuna HPV. La gente va entendiendo cómo funcionan. Lo más importante es comunicarlo”, recalcó.

Recientemente se realizó un relevamiento del calendario de vacunación de los vecinos de la zona sudeste, casa por casa y haciendo hincapié en los niños menores de 1 año y en edad de ingreso escolar. Se determinó que un 70% de los pequeños posee su calendario de vacunación regular al día y les falta completar algunas dosis en otros casos.

“Desde el área operativa 55, que incluye todos los centros de salud que pertenecen al hospital Papa Francisco, se hizo un monitoreo rápido de cobertura. Los agentes sanitarios y enfermeros visitaron las viviendas controlando carnés para detectar casos de niños que no recibieron ninguna vacuna. Actualmente están en la fase de intensificación con la aplicación de las dosis para llegar a la cobertura ideal”, dijo Villagrán.

Nuevas vacunas

Este año se añadieron dos vacunas nuevas al calendario.

“La HPV de varones y la antimeningocócica, que se aplica en varones de 11 años, en menores de 1 y a los 15 meses. Son tres dosis. Esta vacuna se incorporó en preadolescentes, porque se considera que son el reservorio y pueden llegar a contagiar al menor de un año”, afirmó la médica

La meningitis es una enfermedad grave que puede dejar secuelas y poner en riesgo la vida. “La vacuna protege a las personas del tipo fulminante o complicada”, recalcó.

Este año se comenzaron a otorgar certificados de vacunas aplicadas con nuevo formato. “Las nuevas incorporaciones nos llevan a estar en cambios permanentes. Son más amplios y están diseñados para que toda la información vaya en cada recuadro, como corresponde, y no anotado en cualquier parte del carné”, destacó también.

Sobre las expectativas para el cierre del año, la funcionaria manifestó: “Queremos lograr una cobertura ideal, que sería del 100 por ciento”.

Ese cierre se hará en enero, cuando llegue la información de todas las áreas operativas de la provincia. “Una cobertura óptima es del 95 por ciento para arriba. Para ello se están intensificando las tareas con monitoreos”, indicó la médica.

“Le pedimos a la gente que se acerque a cualquier hospital o centro de salud. Las vacunas son gratuitas. Solo tienen que llevar DNI y el carné, que es un documento muy importante de cada niño. Lo va a necesitar al ingreso de la escuela primaria, secundaria y la universidad”, finalizó.