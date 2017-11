Apuñalaron a un alcalde alemán del partido de Merkel, por permitir el ingreso de refugiados

El alcalde conservador de la ciudad alemana de Altena, Andreas Holstein, del partido de la canciller Angela Merkel, fue apuñalado anoche en una casa de comidas en un ataque perpetrado por motivos políticos, informaron las autoridades locales.

El atacante, un ciudadano alemán de 56 años que supuestamente estaba borracho, le preguntó a Holstein si era el alcalde de la ciudad, antes de atacarlo con un arma blanca.

El alcalde ‘fue hospitalizado pero su vida no corre peligro', dijo el ministro presidente de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, tras confirmar la motivación política del hecho.

El atacante, quien fue arrestado, hizo varias afirmaciones en relación a la política local de permitir el ingreso de refugiados, según citó la agencia de noticias DPA.

‘Había gente a mi lado que acudió en mi ayuda y me alegro de seguir con vida‘, dijo el propio alcalde de Altena, localidad que no llega a los 18.000 habitantes, al diario local Lokalstimme, reportó la agencia de noticias EFE.

Altena es reconocida por aceptar más refugiados de lo establecido por cuota.

Hollstein pertenece a la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), de la canciller Angela Merkel.

‘Estoy horrorizada ante el ataque con cuchillo al alcalde Andreas Hollstein, y muy aliviada de que ya pueda estar de nuevo con su familia. Gracias a todos los que le han ayudado‘, se solidarizó la canciller, citada por el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert, en la red social Twitter.