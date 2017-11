Escritura e improvisación, una novedosa forma de crear en vivo

Marita Simón

El Tribuno

La vereda de la avenida Sarmiento al 200 será, esta noche, un especial escenario literario y musical al aire libre.

Como una extensión de la Biblioteca Provincial, desde las 21 se hará, en ese amplio espacio y bajo los jacarandás, una jam de escritura y música, esa particular forma de crear frente a los espectadores, de provocar la lectura y afinar el oído que creó en el país el escritor Adrián Haidukowski quien, esta vez, estará acompañado por el escritor Luis Mey, el ilustrador Ismael Gudiño y como DJ Magui Magno.

Todo es parte de la Salta Expo Libros 2017 que comenzó el martes y concluirá el domingo, con una diversidad de actividades que abarca todos los géneros, para todas las edades y gustos.

La jam, una suerte de tocada o zapada según se traduce, es un encuentro literario completamente distinto a los tradicionales, donde el autor no hace una lectura de sus trabajos sino que escribe en vivo, frente a la gente. Lo implementó Haidukowski -Haidu, como lo conocen todos- desde 2006 en la Argentina.

Antes de su arribo a Salta, Haidu dialogó con El Tribuno y explicó que el jam de escritura genera una simbiosis diferente entre el autor y el lector, porque provoca una situación donde el texto pasa a ser más que una línea de lectura y el autor convive con sus críticos cara a cara, en el mismo momento en el que nace la obra. La propuesta entremezcla la literatura, la ilustración y la música bajo la improvisación en vivo, por lo que cada presentación es una obra única e irrepetible.

“Lo particular del jam es

leer, en vivo, lo que va produciendo el escritor. El público se convierte en lector inmediato, directo, algo a lo que no estamos acostumbrados”, describe Haidu al explicar el proceso creativo del escritor frente al público mismo, que se convierte en lector instantáneo. Y, a la vez, envolverse con la música y la ilustración, todo completamente espontáneo.

“Pero además, el espectador-lector puede intervenir, ya sea preguntando al escritor, comentando la historia que se va escribiendo, interrogando los por qué...”, dice.

Haidu lleva planteados más de 300 jam en el mundo, “ninguno es igual al otro, funcionan muy bien y son divertidos”, agrega.

Las particularidades

Sin dudas que las ciudades y los públicos también son, como los artistas que intervienen en el jam, completamente diferentes. “Ellos ponen su impronta, sus puntos de vista y sus gustos literarios y musicales. Salta me entusiasma particularmente, la conozco, me encanta y la experiencia va a ser muy interesante”, anticipó Haidu.

Frente a la pérdidas de los hábitos de lectura y de la calidad del vocabulario por la supremacía que cobran las redes sociales, el escritor revaloriza la experiencia del jam. “La gente sale motivada, entusiasmada y se despierta, tanto en los chicos como los adultos, el interés por escribir y leer. Esto de plantear la creatividad frente a todos es como la sangre caliente, un motor que reactiva e impulsa. Hoy, con las redes sociales, la lectura se asemeja al zapping de la televisión, a la superficialidad”, señala.

Los jam están pensados para el público que gusta de la lectura, y frente a un público heterogéneo, los chicos se enganchan con la mezcla musical e ilustrativa que acompaña la escritura.

Y un aspecto llamativo en el caso de Haidu: no prepara los temas sobre los que escribirá. “No tengo idea de qué voy a escribir este viernes y eso es lo extraordinario del jam. Me siento frente a la computadora y empiezo a zapar sobre algo que me produce sensaciones, que me movilizan. Y lo mismo le pasa a Luis Mey, que va creando frente a la mirada del público”, concluye.