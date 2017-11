Masiva marcha contra las reformas y un duro mensaje a la CGT 

Sobre un escenario montado de espaldas al Parlamento y ante una multitud que los organizadores sobreestimaron en 300.000 personas, desfilaron los principales referentes de la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), las dos CTA de estatales y docentes, la CTEP, movimientos sociales, de jubilados, partidos de izquierda (MST, MAS, Polo Obrero) y los sindicalistas que siguen las andanzas de Pablo Moyano, como los canillitas, aceiteros, portuarios y empleados de Anses, entre otros.

Debajo del estrado, en el improvisado palco, se sentaron decenas de dirigentes del interior, una nutrida comitiva de diputados del FpV y un puñado de intendentes bonaerenses, como Jorge Ferraresi, de Avellaneda. Sorprendió la aparición de Luis D’Elía, quien una vez más no logró subir a las tablas. Los únicos oradores fueron Yasky, Micheli, Moyano y el bancario Sergio Palazzo, según publicó Ambito Financiero.

El líder camionero alertó que estas iniciativas ‘vienen a sacar derechos adquiridos que han costado sangre y cárcel a muchos trabajadores‘ y encomendó a los legisladores a escuchar las recientes declaraciones del presidente de la Comisión episcopal Argentina, Oscar Ojea, y del titular de la Pastoral Social, Jorge Lugones, quien ya se expresaron contra las reformas.

Yasky anunció que ‘no entregarán a los jubilados y trabajadores a un gobierno de ricos‘ y se quejó de los ‘que se llevan la plata a paraísos fiscales y viven de la teta del Estado‘. Micheli envió un mensaje a los cegetistas que no adhirieron a la movilización. ‘O estamos todos juntos o nos destrozan el país. Aquellos pocos que no están tienen que reflexionar, no quiero pensar que hubo otro motivo para no estar. Hagan una autocrítica y entiendan que su lugar es acá con nosotros‘, enfatizó el líder de ATE, que ya anunció su propio paro para el 6 de diciembre próximo contra los despidos en la administración pública.

Palazzo cerró las exposiciones. ‘Hemos empezado a construir un frente de resistencia a las políticas de ajuste de este Gobierno. Si pensaban que los trabajadores se iban a quedar callados, después de sancionar las reformas se confundieron: tienen más de 300.000 trabajadores en esta Plaza y cientos de miles a lo largo y ancho de la Argentina contra la reforma‘, alardeó.

Camino al paro general

El jefe de la CTA Autónoma le puso fecha a una posible huelga. ‘Si el Gobierno no vuelve atrás con las reformas esto desemboca más temprano que tarde en un paro nacional, supongo que antes de fin de año‘, vaticinó ante este medio. ‘Los sindicatos que no estuvieron son muy pocos. La multitud y masividad de esto ya los debe estar haciendo pensar que no pueden estar fuera de este espacio. Si eligen no estar, es porque le están haciendo el juego a Macri. Si aprueban las reformas van a hundir al país, va ser una vergüenza y va a quedar grabado en la historia. Es momento de discutir mejoras para los trabajadores y no para votar cosas que beneficien a los empresarios‘, se quejó.

Yasky aseguró que en breve los jefes cegestistas que acordaron la nueva ley laboral se sumarán a las protestas. ‘Los trabajadores de esos sindicatos van a ver a través de los medios y van a presionar a sus dirigentes. La reforma que se está votando significa un robo a los jubilados, no solo es un achique de la movilidad sino que le van a sacar $ 100.000 millones que se va a aplicar retroactivamente, y habrá juicios y padecimientos‘, aseveró el ceteísta. El maestro gremialista todavía no da por perdida la batalla contra la reforma laboral. ‘No podemos ponernos contentos porque en lugar de amputarnos dos brazos y dos piernas nos dejan una pierna y un brazo. El problema de la Argentina es la falta de trabajo, la precarización y el déficit fiscal, no los derechos de los trabajadores. No podemos aceptar las pasantías, ni el abaratamiento del despido, hay que revisar de la A a la Z este proyecto‘, alertó.