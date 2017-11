El impuesto al vino afectará el empleo, advierte la Provincia

El proyecto de la reforma tributaria del macrismo empezó a ser blanco de duras críticas. El Gobierno salteño advierte que el nuevo impuesto a los vinos afectará el empleo en ese sector, que motoriza la economía en los Valles Calchaquíes.

El secretario de Asuntos Agrarios de la Provincia, Flavio Aguilera, consideró que "los aumentos del impuesto interno al vino afectan directamente la economía regional. Es una medida que causará un gran daño a la generación de empleo. Defenderemos la producción local".

Esta semana, productores salteños se pronunciaron en contra de las intenciones del Gobierno nacional.

El proyecto de reforma tributaria que presentó el martes pasado el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, implica un aumento gradual en impuestos internos para bebidas alcohólicas y gaseosas azucaradas. En este marco, los vinos, champañas y sidras aumentarán de 0 a 17 por ciento, mientras que las cervezas del 8 al 17 por ciento.

El diputado nacional por Salta Miguel Nanni (Cambiemos) también rechazó el nuevo esquema tributario que lanzan desde su mismo espacio. Junto a su par nacional por Mendoza Luis Borsani, el legislador salteño gestionó un encuentro con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y con el ministro Dujovne.

"Rechazamos este impuesto. El vino es una bebida nacional, y no creemos que sea nociva. Forma parte de una economía regional que debemos cuidar y esta es una forma de hacerlo", expresó el dirigente radical.

"El año pasado ya hubo un acuerdo en el que la industria del vino entraría en las economías regionales bajo el sistema de promoción industrial", recordó.

"Aceptar un impuesto al vino que signifique un valor diferencial con respecto a otras bebidas, sin dudas, impactará en las ventas. Salta es un provincia vitivinícola y no podemos poner en riesgo a quienes trabajan en el sector", cuestionó Nanni.

El diputado nacional electo Andrés Zottos también objetó la iniciativa de la Casa Rosa. En un encuentro con productores y bodegueros en Cafayate, el jueves, Zottos rechazó la categorización del vino como bien suntuoso y poco saludable. Recordó que la ley 26.870 lo declara bebida nacional.

En el encuentro, en el que participó también el intendente local, Fernando Almeda, reclamaron la formación de una mesa de discusión.

"Vamos a articular diferentes acciones en defensa de nuestra economía regional y de una zona que tiene en el vino una ruta turística", sostuvo Zottos.

En ese marco, adelantó que presentará un proyecto en el Senado para que la Legislatura provincial brinde un apoyo contundente al sector vitivinícola y una vez que comience su actividad en el Congreso nacional propondrá un trabajo conjunto con todos los legisladores nacionales de Salta y de otras regiones afectadas para revertir ese punto del proyecto de la reforma tributaria.

El próximo viernes se llevará a cabo una reunión ampliada con productores del Valle Calchaquí y luego se invitará a representantes de otras provincias afectadas, como el caso de San Juan, Mendoza, La Rioja o Catamarca.

Aguilera, por su parte, remarcó que la iniciativa es una "clara medida recaudatoria que no se puede disimular en la protección de la salud de los consumidores".

"Estimamos que las otras medidas impositivas y previsionales que se plantean a los efectos de mejorar la competitividad de los sectores productivos no van a llegar a equiparar el daño que va a causar en la producción el incremento del 17 por ciento del impuesto interno", agregó.

Dujovne promete diálogo con sectores que rechazan el plan

Tras las críticas, el ministro de Finanzas defendió la reforma.

El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, afirmó ayer que la reforma tributaria que impulsa el Gobierno “es la que necesita Argentina”, y prometió “dialogar” con los sectores que cuestionan la iniciativa.

Según el funcionario, la propuesta oficial recogió un “apoyo muy extendido, de cámaras empresarias, para avanzar en una reforma para desmontar un esquema de impuestos distorsivos, rarísimos, que hicieron que la Argentina en los últimos cinco años estuviera estancada. Tenemos que cambiar”.

El ministro admitió: “Hay un par de críticas de un par de sectores, con los cuales dialogaremos”.

El miércoles, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) afirmó que los cambios impositivos propuestos por el Gobierno al vino generarían un daño irreversible en todo el sector y pidieron eximir al producto de la medida.

“El sector vitivinícola se encuentra atravesando una fuerte baja en el consumo y un impuesto agravaría aún más la situación de los precios”, indicó un comunicado de la Acovi.

Por su parte, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, criticó la eliminación de impuestos internos a los electrónicos importados prevista en la reforma y advirtió que, de avanzar la iniciativa, ello “significaría la disolución territorial de la provincia”.

“La industria y el empleo en nuestra provincia pueden verse gravemente afectados de prosperar el proyecto de ley anunciado, que reduciría a cero por ciento los impuestos internos en celulares, TV y otros productos electrónicos”, planteó.

Según Dujovne, la propuesta oficial servirá para tener un sistema tributario normal en cinco años. “Es la reforma tributaria que necesita la Argentina. Hemos acumulado impuestos que no existen en otros países del mundo. Y no existen no porque no se les haya ocurrido, sino porque son malos los impuestos que tenemos”, aseguró.