Eduardo Serenellini: "Jorge Lanata mal informa y eso es cuestionado por el presidente Milei"

Eduardo Serenellini, secretario de Prensa de la Nación, estuvo unas horas en Salta y mantuvo encuentros con el gobernador Gustavo Sáenz y empresarios de diferentes sectores de la provincia. A Buenos Aires se llevó un listado de planteos y necesidades para mejorar la economía regional.

Serenellini también visitó el complejo de Limache donde está la redacción de El Tribuno y el estudio de Radio Salta, con el periodista Maximiliano Rodríguez. En las entrevistas dio definiciones sobre la imagen positiva de Javier Milei, se refirió al cruce del Presidente y Jorge Lanata y expuso la visión sobre el funcionamiento de los medios de comunicación.

¿Cómo analizan dentro del Gobierno la imagen positiva que mantiene el presidente Milei? Aunque la inflación se desacelera, hay un contexto de crisis.

No es cuestión de mucho análisis. Directamente, al caminar por la calle, no solo en Capital y Gran Buenos Aires, sino, como estamos haciendo nosotros en cada provincia, nadie te dice estoy bien, pero ven el horizonte mucho más claro. Entonces, dicen, bueno, ¿por qué? Porque ven un cambio. Recuerdan los hechos de corrupción, el gobierno que ha devastado a la República Argentina y que terminó en diciembre, por suerte. Estamos demostrando con hechos, no con palabras, que se está cambiando. Y no es solo que baje la inflación. Te doy tres, cuatro datos rápidos en cuanto a la economía para la clase media y media baja. Aquellos que tienen comercio saben que comenzó a bajar la inflación. Esto significa que comienzan a bajar los precios. Entonces, la señora que nos ve o el joven que nos está viendo, sabe que comenzamos a tener un poco más de consumo. No hay mucho consumo porque el empresario se estoqueó, se sobrestoqueó en los últimos meses del último año, y mantenía precios con un dólar de 1.500 o 2.000 pesos. Hoy comenzó a bajar, el dólar ya no es lo que era, el tipo de cambio no es lo que era. Para el hombre de campo, por tomar un sector, sabés que la brecha ya es negativa, acá lo han cuestionado, imagino, más de una oportunidad. Los créditos volvieron, ¿es mágico? No, no es mágico. ¿Se está emitiendo dinero? No. Es que el Banco Central ayuda a que los bancos comiencen a trabajar de banco. Esto significa, no le prestan al gobierno, Leliq de por medio, etcétera. El banco te presta a vos, le presta a aquel que quiere comprarse un departamento, le presta a quien quiere comprar una máquina. Aquel que le paga al proveedor del mundo, hoy le puede hacer a 30 días. El año pasado a vos te decían todo el tiempo, y 180 días, y no es fácil. Mirá si hay cosas para analizar, temas para analizar.

Hoy hay una importante cantidad de demanda para entrevistar al presidente Milei, desde diferentes rincones del mundo. Es impresionante, por su personaje por él en sí y por lo que se está haciendo en Argentina en los cinco primero meses.

Hubo cruces puntuales, como el que tuvo Milei con Lanata. ¿Cómo es el vínculo del gobierno con los periodistas? ¿A qué apuntan? ¿Por qué se habla de ensobrados?

Mi tarea como secretario de Prensa es cuidarlo al Presidente, cuidar al gobierno, cuidarnos. ¿De qué? De aquellos que mal informan. La persona que vos acabás de nombrar es quien mal informa, es cuestionada por el presidente, sí, claro, es cuestionado por el Presidente. ¿Vos qué hacés? Bueno, no en ese caso, pero en otro, los voy a ver, charlamos, y tratamos de acercar posiciones. Con esto no significa que tengas que ser amigo. Hay un gran cambio en la industria de la comunicación. Las redes sociales son la inmediatez. Estamos en la era del contenido. Todos los medios son importantes en un momento de 360 en la comunicación. El Presidente usa redes socialesy a algunos les molesta, como también le molesta al Presidente cuando hablan del Presidente. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué hace la prensa? ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, decí lo que quieras. Es un signo de interrogación.

El ministro posee, informó (ayer) en el Senado los sueldos de los funcionarios ¿Ustedes están conformes con lo que están ganando?

Es lo que fija el Gobierno. Nosotros, como ministros, no nos fijamos el sueldo. Es más, están congelados los sueldos. Están congelados desde el año pasado. Es mucho o poco, yo no fijo mi sueldo, y está congelado. Es lo que corresponde, no corresponde, bueno, es el sueldo de un ministro en la Argentina.

No llegan a firmar el Pacto de Mayo en la fecha prevista. ¿Ya lo descartaron?

No descartamos. El Presidente lo dijo en las últimas horas, no descartamos nada. Se está trabajando en eso.

Los esquemas económicos en las provincias limitan mucho la posibilidad de muchos medios de acceder al auspicio privado lo cual condiciona la necesidad de la pauta oficial...

Error, un error tremendo. El mundo cambia y el mundo de los negocios mucho más. El empresario tiene que comenzar a entender que tiene que acompañar a los medios, porque si no con la pauta oficial aparece el medio oficial y te dicen "vos sos un oligarca". Entonces la pauta oficial es para no para que hables bien de mí sino para que no hables mal. Hoy sin pauta oficial desde el Gobierno nacional estamos viendo la mejor forma de nivelar porque todo el mundo tiene que salir a competir, con mejor programación, con mejores profesionales, con mejores vendedores. Ya no se despacha publicidad hay que salir a vender. Es una realidad que hay que enfrentar. Cuando los gobiernos desaparecen de la intervención en el sector privado ahí va a aparecer el verdadero empresario. Algunos van a desaparecer...