Un gabinete pensado para afrontar una etapa muy diferente en Salta y en el país

Juan Manuel Urtubey anunció ayer oficialmente los nombres de los nuevos ministros que integrarán su gabinete durante el último tramo de su gestión. Los funcionarios asumirán a mediados de la otra semana, luego de que la Legislatura sancione la nueva ley de ministerios. Se reducen de 12 a 10 los ministerios, de 55 a 44 las secretarías y se achica en un 20% la estructura del Estado.

Los que llegan

No hubo sorpresas en la conferencia de prensa de la víspera. El gobernador ratificó que Fernando Yarade, un contador con amplia experiencia en la gestión pública y en la actividad privada, será el nuevo jefe de Gabinete; reemplaza a Carlos Parodi, una figura dominante durante los diez años de urtubeicismo. Parodi no se fue en malos términos, pero tampoco lo hizo exclusivamente porque aspire e trazar su propio camino a la gobernación en 2019. No se trata de un enroque ni de un mero cambio de nombres sino de una modificación que se pretende drástica en el perfil de la gestión; el mismo criterio con el que fueron desplazados siete ministros.

Los cambios: se fusionan Gobierno, Derechos Humanos y Justicia y asume Marcelo López Arias. Cultura y Turismo absorbe deportes y queda a cargo de Juan Manuel Lavallén. Ambiente y Producción se fusiona con Trabajo y asume Paula Bibini. En Asuntos Indígenas y Desarrollo Social se incorpora Edith Cruz y en el Ministerio de Economía, Emiliano Estrada. Urtubey anunció cambios en el directorio de Aguas del Norte, entidad sumamente cuestionada que quedará a cargo de Lucio Paz Posse.

El espíritu de los cambios

Yarade, protagonista central de la nueva arquitectura de gobierno, definió el espíritu de los cambios. "Necesitamos ministros con alta formación, autonomía y muy sólida capacidad de gestión".

Esta es la primera "crisis de gabinete" de Urtubey y quedará instalada como la respuesta a un traspié electoral que no se esperaba, después de las Paso, y que se atribuye a errores políticos propios pero también a un brusco cambio en el país.

La incorporación de Marcelo López Arias al gabinete y en el ministerio político es una sorpresa, pero apunta capitalizar su experiencia y sus vínculos en dos estrategias de dimensión nacional: el fortalecimiento de la provincia ante las reformas inminentes y la consolidación del proyecto nacional de Urtubey, en el que la meta inmediata es la renovación de un peronismo acéfalo y, para 2023, la posibilidad de la presidencia. El actual ministro Juan Pablo Rodríguez, seguirá en ese proyecto, desde otro lugar.

El desafío productivo

Un indicio de que el cambio pretende ir en serio lo brinda la designación de Paula Bibini en Ambiente, Trabajo y Producción. Nadie imagina a esta empresaria sentada y en actitud pasiva en su escritorio. Salta tiene cuatro millones de hectáreas para desarrollar un proyecto agroalimentario e industrial; necesita fortalecer a las empresas generadoras de empleo, que adolecen de apoyo del Estado. Y necesita ensamblar un proyecto productivo y educativo que termine con el flagelo del desempleo. Es la primera mujer en la historia de la Unión Industrial Argentina que forma parte de la Junta Directiva de la entidad. Abogada de profesión, la nueva ministra es directora de la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar y de Industrias Frigoríficas Norte Grande SA y La Francisca SA. Hace un tiempo se definió: "No podemos pasar por alto las cientos de empresarias y los puestos de alto rango que cada vez más mujeres ocupan. Creo que desde esta posición puedo contribuir para pensar una Argentina más equitativa en materia de género".

"Sabe qué es la industria, el comercio o el agro, porque es lo que hace en su actividad privada", acotó ayer Yarade.