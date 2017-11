Cambio de look para Luisana Lopilato por una nueva película

Desde octubre que Luisana Lopilato (30) está instalada en el sur de la Argentina, donde está filmando la película que protagoniza junto a Nicolás Furtado (28) y en la que se pone en la piel de una policía que investiga la trata de personas.

Con dirección de Alejandro Montiel, el film está basado en la novela Cornelia, de la periodista Florencia Etcheves.

La actriz compartió en las redes sociales, distintas fotos y videos del backstage del rodaje y sorprendió a sus seguidores con un rotundo cambio de look ya que abandonó el castaño claro que tenía en las primeras escenas que filmó y apareció con el cabello oscuro y un flequillo Stone.

Julián Serrano, Oriana Sabatini y Viviana Puerta también son parte del policial que todavía no tiene fecha de estreno y que cuenta la historia de una profesora de un prestigioso colegio inglés de Buenos Aires que viaja con cinco de sus alumnas a El Paraje para estudiar cómo esa localidad del sur argentino resurgió luego de la erupción violenta del volcán Tunik.

Lo que la profesora no imagina es que volverá sin Cornelia Villalba, hija de un reconocido médico. La chica desaparece misteriosamente y de ella solo queda una cadena que Ariel, el hijo de los dueños de la pensión donde el grupo se aloja, dice haber encontrado tirada en la nieve.

Diez años después, tras una misa que la familia convoca para mantener viva la memoria de Cornelia y tras la intervención de una extraña coleccionista de avisos fúnebres, el caso se reabre y, como consecuencia directa, desaparece otra de las cuatro exalumnas.

Se sabe que Luisana, de acuerdo a la agenda de ella y su marido, Michael Bublé, se instalan como familia en el lugar que les toque trabajar, así que ahora se reparten entre Argentina y Vancouver.