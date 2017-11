Con una nueva operación, Maxi está más cerca de sus sueños

Maximiliano Verón, el niño de 6 años que sufrió graves quemaduras cuando era bebé, saluda afectuosamente al cirujano plástico Paul Coronel Gómez en el consultorio. Primero, como un gesto de celebración, Maxi choca su manito izquierda contra la del médico y luego hace lo mismo con uno de sus codos. Sonríen todos: Valeria, la mamá de Maxi, dos cirujanos más y una enfermera.

El pequeño cumplió el martes otro de sus sueños: la cirugía reconstructiva de su dedo pulgar derecho.

El niño fue operado desde las 14, en el hospital público Materno Infantil. La intervención quirúrgica duró tres horas, concluyó a las 17.

"Estamos recontentos. La cirugía salió muy bien. Esta operación era muy importante para nosotros", manifestó a El Tribuno Valeria Verón, de 26 años, la mamá de Maxi.

"Después de que despertó, Maxi tenía mucha hambre. Pasaron unas horas y pudo comer. Está feliz. Cuando le mostraron las fotos de su mano se emocionó y lloró. Evolucionó super bien", agregó la joven madre.

"Este era otro sueño de Maxi, el de tener su dedito. Ahora podrá agarrar cosas, como, por ejemplo, el lápiz en la escuela", dijo con alegría.

El caso de Maxi se hizo conocido en todo el país el 26 de octubre, cuando Marcelo Tinelli lo invitó a su programa. Al conductor le había llegado un video en el que el niño pedía conocerlo.

La intervención del martes pasado fue la segunda que atravesó Maxi, estuvo a cargo de un equipo encabezado por el cirujano plástico Coronel Gómez, especialista en microcirugía reconstructiva, e integrado por Patricia Velázquez, experta en cirugía plástica, y Ramiro Sández, que se dedica a la cirugía maxilofacial.

"La primera operación fue en agosto, cuando los doctores despegaron, separaron el dedito del muñoncito que le quedó a mi hijo en la mano derecha para que le irrigara sangre", explicó Valeria.

"Ahora lo que hicimos fue separar definitivamente el dedito, desluxarlo y colocar una clavija para alinear las falanges porque producto de las quemaduras, se había luxado y quedado doblado hacia atrás. Luego se colocó un injerto de piel", explicó Coronel Gómez.

"Hoy podemos decir que vamos logrando un grado importante de funcionalidad de su mano, porque de tener un muñón a tener un dedo pulgar derecho hay un avance gigante. Ya tiene movimiento de la primera falange y eso nos deja muy tranquilos", manifestó el médico. "Lo bueno es que este dedito lo ayudará a tomar, agarrar cosas, a hacer "la pinza' de la mano que es fundamental", agregó.

Diez operaciones más

"Como los tejidos de la mano están todos fusionados hay que ver radiografías, estudiar en profundidad y empezar a separar dedito por dedito. Eso requiere paciencia y tiempo. Desde junio pasado que estamos abocados al caso de Maxi", sostuvo.

"Estoy orgulloso de trabajar en este hospital porque realmente son increíbles las cirugías reconstructivas que venimos concretando", añadió.

Ayer, por momentos, Maxi jugaba en el consultorio 23 del Hospital Materno Infantil: se subía a las sillas, se escondía detrás de un biombo, saludaba a su cirujano, aunque también se quedaba quietito en un rincón observando a los demás. "Es muy inquieto y juguetón", dijo Valeria, su mamá.

"Él sabe que van a ser muchos los procedimientos. Vamos a ir paso a paso. Serán varias las intervenciones, más de diez", destacó Coronel Gómez.

"Hay que posicionar todo en el lugar, pero esto va más allá de la reconstrucción y la posición, hay que lograr la funcionalidad. Nos queda mucho por hacer", dijo la cirujana Patricia Velázquez. "Cuando una persona pierde el pulgar, adquiere una incapacidad del cien por cien porque "la pinza' para agarrar cosas la hace la oposición del pulgar, y Maxi no la tenía. Él manejaba sus dos muñones para escribir. Con el pulgar recupera una gran funcionalidad", expresó la médica.

Ayer por la mañana los cirujanos le realizaron las curaciones al pequeño, además le brindaron las recomendaciones para el reposo y le otorgaron los papeles del alta médica. Maxi se retiró cerca del mediodía acompañado por su mamá.

"Nos vamos a casa a reposar. Quiero agradecer a todos los médicos del equipo del doctor Coronel, que es un excelente cirujano. Ya le dije a él que no lo vamos a soltar, va a tener que quedarse con nosotros hasta que Maxi tenga todas sus cirugías hechas", finalizó Valeria.

Sobre la prótesis 3D

“Cuando viajamos a Buenos Aires para que Maxi cumpliera el sueño de conocer a Marcelo Tinelli, le regalaron una prótesis 3D pero no le sirve porque está destinada a chicos que no tienen manos. Además, es muy grande. La maneja un ratito pero no le funciona para agarrar cosas”, aseguró Valeria Verón.