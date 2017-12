Maria Komandnaya, la sensual presentadora del sorteo del Mundial de Rusia

Es periodista deportiva rusa y se hará cargo, junto al ex futbolista Gary Lineker, de la conducción del sorteo que definirá los grupos de la Copa del Mundo

Maria Komandnaya será la dueña de todas las miradas en el sorteo de la Copa del Mundo. Periodista de la cadena Fox Sports en Rusia, también trabajó en Match TV y Moscú FM. Y hoy será la encargada, junto a Gary Lineker (delantero inglés devenido animador), de conducir la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo que se disputará en su país. Ni más ni menos.

“Estoy emocionadísima ante esta oportunidad de ayudar a presentar uno de los más grandes acontecimientos deportivos”, le comentó al sitio web de la FIFA al enterarse de su papel central.

Maria ya exhibió su radiante sonrisa y sus conocimientos en cuanto al fútbol durante la Copa de Confederaciones 2016, en la que se impuso Alemania. Es una figura muy reconocida en su país y a partir de esta jornada se convertirá en un rostro global.

“Cuando me llamaron de la FIFA para informarme que estaba en la lista de los candidatos para presentar el sorteo me sentí muy feliz. Tuve una entrevista con los representantes de la FIFA, ya que tenían que comprobar mi nivel de inglés y mis conocimientos en cuanto a fútbol. Al día siguiente me confirmaron para el puesto. Estaré en el mismo escenario con Gary Lineker y otras leyendas del fútbol. Creo que la celebración del mundial en Rusia es una estupenda oportunidad de mostrar lo hermoso que es nuestro país y lo maravillosa que es su gente. El fútbol une, el fútbol es un idioma universal que habla todo el mundo”, escribió en español, en su cuenta de Instagram, cuando le entregaron las llaves del evento.

“Soy una loca del fútbol‘, se autodefine. Y esa pasión la podrá trasladar a la conducción de la antesala de la competencia más esperada por el planeta.