Juran hoy los concejales electos

En un acto que se iniciará hoy a las 10 en el recinto del Concejo Deliberante, asumirán en sus cargos los 11 ediles electos en las elecciones de octubre pasado. La sesión preparatoria, que se inició ayer y pasó a un cuarto intermedio, fue presidida por el edil de mayor edad -en este caso Jorge Luis Gabito- como indica el protocolo. Los concejales de Tartagal, conformados por 7 del oficialismo y 4 radicales, realizaron la elección de las autoridades del cuerpo y la conformación de las diferentes comisiones; una vez que hoy se retome la sesión, realizarán el juramento de sus miembros y los secretarios del cuerpo.

Posteriormente y por renuncia del intendente será el presidente del deliberativo quien se haga cargo interinamente de la intendencia de Tartagal hasta el próximo llamado a elecciones.

Se descuenta que quien resultaría electo presidente será Eduardo "Chanchín" Leavy, exdiputado provincial por el departamento San Martín, hermano del recientemente electo diputado nacional por Salta Sergio Leavy y el edil más votado en octubre pasado. Eduardo Leavy quedará así interinamente a cargo de la intendencia que ocupó su hermano Sergio hasta el 6 de diciembre pasado, fecha en que solicitó primero una licencia para luego renunciar al cargo.

Renuncia o licencia

Otro de los temas que deberá tratar el deliberativo de Tartagal será la renuncia presentada por Sergio Leavy al cargo de intendente para el cual el cuerpo -conformado por los salientes miembros- le había otorgado una licencia de un año. Al asumir como diputado nacional y por los cuestionamientos que tuvo su decisión, Sergio Leavy renunció a su cargo como intendente y tal determinación deberá ser nuevamente tratada esta vez por el cuerpo conformado por los ediles entrantes.

Pero fuentes del deliberativo local aseguraron que "el Concejo no le aceptará la renuncia a Sergio Leavy", versión que no pudo ser confirmada ni desmentida. Si bien el electo diputado nacional al presentar su renuncia al cargo de intendente se eximió de cualquier responsabilidad ante la Cámara de Diputados de la Nación a la que ahora pertenece, en caso de que el cuerpo deliberativo local no se la acepte, el tema se dirimirá en los ámbitos de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta.

Según el Artículo 29 de la Carta Orgánica Municipal Inciso 15 a la que harán referencia quienes rechacen el pedido de renuncia de Sergio Leavy, "son atribuciones del Concejo Deliberante considerar la renuncia o licencia del intendente municipal".

En General Mosconi

En otro acto que se realizará a partir de las 10 de la mañana en la escuela Mariño, los 9 ediles elegidos en octubre asumirán en sus funciones. Todo indica que será el concejal Enzo Argañaraz -el edil más votado en las últimas elecciones- quien podría presidir el deliberativo de esa localidad. Pero los medios locales ya se hicieron eco de supuestos episodios de violencia de género que lo tendrían como protagonista al edil, quien al recibir su diploma como concejal -cargo que ocupará por segunda vez- lo hizo sin calzados.