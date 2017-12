Gimnasia cumplió su meta del semestre: ganó en Misiones y se metió al octogonal

Gimnasia y Tiro logró finalmente su cometido. A los tumbos a lo largo de un semestre que no fue fácil. Con complicaciones, contratiempos e imponderables. Con un plantel armado a las apuradas ante un incómodo calendario que lo llevaba a enfrentarse a Boca Juniors a fines de julio por Copa Argentina, y remendado con el correr del campeonato. Con un entrenador que abandonó el barco (Duilio Botella, por falta de convencimiento) y con otro que llegó para sacarle “jugo a las piedras” (Víctor Riggio). Con un rendimiento, colectivo y desde lo individual, que fue creciendo con el transcurso de las fechas y una identidad que costó encontrarse, el albo alcanzó el principal objetivo trazado para este Federal A y con el antecedente de un plantel que había peleado hasta el final, pero que se desarmó casi por completo tras el traspié en el pentagonal.

El equipo de la Vicente López había complicado su futuro tras la derrota inesperada ante Chaco For Ever y el suspenso se estiró hasta la última fecha, ya que los de Riggio debían vencer al equipo más débil de la zona, Guaraní Antonio Franco, en Misiones. Y así lo hicieron, imponiéndose con autoridad ayer al franjeado, 3 a 1, y sacando a la luz las diferencias entre un equipo y otro. Paralelamente, la goleada de Chaco For Ever funcionó como un arma de doble filo para los salteños: si bien empujó al albo a la clasificación y al merengue a la reválida, el triunfo de los chaqueños le impidió a Gimnasia terminar en la segunda colocación, algo que también se había trazado como objetivo el Tano.

Gimnasia arrancó ganándolo desde el amanecer del juego a través de Nicolás López Macri, con un derechazo implacable desde lejos tras un centro y un posterior fallido despeje de cabeza de un defensor del franjeado (5’). El gol del albo permitió la reacción inmediata de Guaraní, que pudo empatarlo tres minutos más tarde con un tiro libre de Eluchans que sacudió el palo de Leguiza. Luego, fue el “uno” visitante el que evitó el empate tras un remate de Caballero. El peor momento de Gimnasia llegó promediando el primer cuarto de hora, cuando Toledo, absolutamente solo, desperdició increíblemente el gol tras recibir de espaldas al arco un centro de Fabio Giménez y bajar con categoría el balón (17’). Y a los 20’ llegó el empate, tras un “regalito” de Cazula, que le rifó la pelota a Ferreira en una salida para que éste defina cruzado: 1 a 1.

Gimnasia terminó complicándose solo en el primer tiempo ante un elenco con limitaciones, que se embarullaba aún peor cada vez que la visita asomaba peligro: a los 44’, Cazula se reivindicó y remendó en área contraria su error en la propia: córner de Motta para que el canterano se eleve más alto que todos y mande el balón a la red (44’).

En el complemento, cuando el albo se decidió a acelerar y a activar a sus refrescos, terminó liquidándolo tras una larga corrida de Maxi López por izquierda que terminó con un sablazo al ras del piso y cruzado del zurdo y con el 3 a 1 (19’).

En los minutos finales, Guaraní intentó por todos los medios descontar, herido en su orgullo, aprovechando el relax del albo. Aún así, Scaglia casi decretó la goleada en el final.

Gimnasia logró su cometido y se metió en el octogonal. Tiene mucho por mejorar y pulir, pero por lo pronto podrá brindar en paz, con la tranquilidad del primer deber cumplido.

la síntesis

GUARANÍ A.F. 1 GIMNASIA 3

M. Silvero (5) M. Leguiza (6)

F. Domínguez (5) J. Hereñú (6)

P. Bárzola (4) A. Cazula (6)

J. De Olivera (5) G. Zuvinikar (6)

E. Kopp (6) J. Medina (5)

L. Cañete (5) López Macri (6)

J. Eluchans (6) M. Scaglia (6)

L. Ferreira (6) P. MOTTA (7)

H. Galarza (4) F. Giménez (5)

A. Almirón (5) L. Herrera (6)

D. Caballero (4) A. Toledo (5)

DT: M. Salinas DT: V. Riggio

Goles: PT:5’ López Macri (GyT), 20’ Leandro Ferreira (GAF), 44’ Álvaro Cazula (GyT).ST:20’ Maxi López (GyT).

Cambios: ST:16’ Claudio Fileppi por Eluchans y Martín Casapava por Caballero (GAF), 18’ Maxi López por Herrera (GyT), 27’ Santiago Galelli por Galarza (GAF), 29’ Raúl Poclaba por López Macri (GyT), 39’ Lautaro Ceratto por Giménez (GyT).

Jornada:18º fecha - Zona 4

Estadio:Guaraní Antonio Franco (Posadas)

Árbitro:Nelson Sosa (6)