El tango en su máxima expresión

El ritmo de los bandoneones, de historias de malevos y percantas es uno de los tantos que nos representa en el mundo. Ayer, 11 de diciembre se celebró al tango en todo el país, por los natalicios de Carlos Gardel y Julio De Caro. En ese contexto, como parte de la semana que festeja al género, mañana martes y el miércoles se llevará a cabo en la ciudad de Salta el Primer Encuentro de Orquestas, Músicos y Pensadores del tango, denominado Tango x 4. Habrá cuatro shows y cuatro conferencias en dos días, en un formato inédito que marca un guiño con el patrón clásico de 2x4.

El encuentro reunirá a 23 músicos en escena entre las dos noches y estará a cargo de dos orquestas típicas que vendrán invitadas desde Buenos Aires: Los Herederos del Compás y Misteriosa Buenos Aires. Ambas recorren los temas clásicos del tango y son reconocidas en el país y en gran parte del mundo occidental y oriental. También acompañarán dos bandas de tango locales: Lunfardo Trío y Palotanguero.

El Tribuno dialogó con los protagonistas de aquí y de allá que opinaron acerca de la relevancia de esta reunión. destacó. Así, Darío Saiquita de Palotanguero, opinó que es fundamental “que se produzca el encuentro donde se compartan saberes, experiencias, música y baile. Esperamos al público tanguero que asiste a las milongas con frecuencia, que consume tango, pero también a quien tenga la inquietud de acercarse a la música y a la cultura tanguera en general”.

Además, Damián González Gantes, integrante una de las agrupaciones visitantes, la Misteriosa, recalcó que con su arribo a la provincia “Las expectativas son grandes, venimos gestionando la llegada del grupo a Salta hace unos meses con Cecilia Toro y sabemos que es un festival hecho con mucho amor por el género”.

Por su parte, Emiliano del Alba, de Lufardo Trío, explicó “Tenemos grandes expectativas de que se pueda reunir y encontrar el público amante del tango en el Noa (ya que hay mucha gente que reservó entradas desde Jujuy, por ejemplo) que a veces está un poco disperso por la falta de un circuito tanguero o de eventos de este calibre, porque es la primera vez que vienen orquestas de tango de esta trayectoria y que se vinculan con referentes del tango local aquí en Salta”.

Sobre este punto, Seiquita detalló que la intersección entre hacedores de diversas procedencias “implica un gran compromiso pero también un privilegio, compartir el escenario con orquestas consagradas a nivel mundial, nos hace redoblar esfuerzos en cuanto al trabajo musical, pero también nos permite pasar por una experiencia de aprendizaje que no se da en las academias ni en los libros. No recuerdo que se haya producido un hecho de estas características: tener dos orquestas de primer nivel tocando en Salta y además compartiendo escenario con dos agrupaciones locales. Seguramente aportará mucho al crecimiento y a la profesionalización de lo que hacemos”, aseguró el integrante de Palotanguero.

Asimismo, sobre las fortalezas y los desafíos de hacer tango hoy en Argentina y en Salta en particular, Seiquita reveló “de un tiempo a esta parte el tango ha crecido muchísimo a nivel mundial y en Salta en particular. Recordemos que Salta es subsede regional del mundial de tango, tiene además un festival internacional en enero (Salta Tango Fest), hace poco hemos realizado una milonga de orquestas salteñas junto a músicos que comparten esta pasión y que realizaremos una vez al año, además de las academias que ofrecen milongas, clases y prácticas casi a diario, pero esta es una tarea que no termina”, reflexionó. Y prosiguió “Como músico, creo que el gran desafío es reflejar a través del tango la época en que vivimos, para poder identificarnos y reconocernos, y de esta manera reposicionar el tango como alternativa a las propuestas culturales”. Alrededor de la misma temática, Damián González Ganes, de Misteriosa Buenos Aires, afirmó “Es una época de aparición de muchas orquestas. Para nosotros que venimos de la generación post 2001, eso es genial, pero a diferencia de aquellos años donde las orquestas buscaban tener una personalidad propia, hoy se elige copiar los estilos y replicar los éxitos del pasado, por eso arriesgar y proponer algo nuevo es más complicado”.

Dos jornadas intensas

Mañana, a las 17, comenzarán las charlas en Mitre 23, con Nicolás Sosa Baccarelli sobre el tango “Mi noche triste”. Luego, a las 17.45, Constanza Ruiz Danegger ofrecerá una revisión de investigaciones de neurociencias y la psicología de la música y por la noche a las 21, serán los shows de Lunfardo Trío y Los Herederos del Compás, como visitantes, quienes recrean la orquesta del Rey del Compás, Juan D’Arienzo. Su cantante es Pablo Ramos, hijo de Osvaldo Ramos, último cantor de la orquesta del mencionado músico.

Miércoles, a las 17 en España 943, Ezequiel Molinati hablará del tango en los comienzos del siglo XX y a las 17,45 Horacio Fernández disertará sobre el tango “Grisel”. A partir de las 21 sucederán shows de Palotanguero Quinteto y La Misteriosa Buenos Aires, que desembarcará en Salta para recrear éxitos del 40 con una impronta muy personal.

Sin dudas, se trata de una propuesta única, que fusiona a artistas locales y porteños para disfrutar de lo mejor del tango. “Quienes asistan al festival se encontrarán con un evento de 4 shows y 4 conferencias dispuestas en dos días a puro tango para aprovechar al máximo. Para quienes lo bailan, no se pierdan la oportunidad de abrazarse al compás de estas orquestas y para quienes disfrutan de escuchar buena música están dadas las condiciones para que la pasen de manera excelente, teniendo también la oportunidad de aprender a través de las conferencias”, explicó Daniel Saiquita, de Palotanguero.