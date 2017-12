Salta, sin los equipos grandes en el verano

Tras el receso de la Superliga, el fútbol de verano comienza a tomar protagonismo, pero Salta esta vez no estará en la grilla de los principales partidos.

En el marco del plan de ajuste y restricciones que ordenó el Ejecutivo provincial, Salta rechazó, por ahora, la presencia de los clubes grandes.

En el inicio de las negociaciones, las autoridades de Torneos y Competencias, organizadores del certamen, le ofrecieron a la plaza salteña un puñado de encuentros con la presencia de algunos de los equipos más importantes, como sucedió de manera ininterrumpida desde el 2002 a la fecha. Pero la respuesta fue negativa y no hay indicios de que se revierta.

“Solo tenemos previsto un partido en el verano. Lo hablamos con la gente de Torneos, explicamos que no estamos en condiciones de traer el fútbol de verano y lo entendieron, solo prestamos el estadio Martearena para que se juegue un partido”, le dijo Federico Abud, el director de Deportes, a El Tribuno. Ese encuentro del cual hizo referencia el funcionario lo disputarán Talleres de Córdoba, el único equipo de primera que confirmó su pretemporada en nuestra ciudad, y Atlético Tucumán, cuyos hinchas suelen venir en masa.

En este contexto, Salta cede al estadio Padre Martearena, “sin costo”, aclararon, para resguardar la confianza y las futuras negociaciones para cuando se den nuevamente las condiciones de recibir a los equipos grandes en otra oportunidad.

El partido entre la T y el decano se disputará el viernes 12 de enero y “no generará ningún gasto”, aclaró por su parte Sergio Plaza, el secretario de Deportes. El duelo entre Atlético y Talleres será, además, el primer partido del calendario y uno de los pocos que tiene sede confirmada.

“Por ahora no hay posibilidades de que venga ningún equipo grande, lo único que nos pidieron es poner el estadio, pero no lo organizamos al partido, solo ponemos al estadio”, agregó el también ex-jugador de Gimnasia y Tiro.

Las otras sedes de los restantes encuentros aún no fueron definidos ya que Mar del Plata también corre peligro por diferencia económicas entre los organizadores y el municipio. Si la ciudad balnearia, la principal plaza que ha tenido a lo largo de la historia los torneos de verano, también se baja, los partidos veraniegos se distribuirán en Mendoza, Córdoba y en San Juan. De hecho, también trascendió que Boca jugará su primer partido del próximo año en Mendoza, frente a Godoy Cruz.

La presentación del torneo estival junto se realizó ayer en Buenos Aires con los sponsors, entrenadores y jugadores de los clubes intervinientes: Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Huracán, Gimnasia de La Plata, Aldosivi, Talleres y Atlético Tucumán.

En consecuencia, los salteños esta vez no tendrán la posibilidad de ver a los equipos más convocantes.

Calendario

12 de enero

Talleres vs. Atlético Tucumán

-

13 de enero

Independiente vs.Gimnasia de La Plata

-

14 de enero

Boca vs. Godoy Cruz (este partido se jugaría en Mendoza)

-

16 de enero

Huracán vs. San Lorenzo -

17 de enero

Boca vs. Aldosivi

-

19 de enero

Independiente vs. Racing

-



21 de enero

Boca vs. River

--

Todos los partidos comenzarán a las 22.10

---



Tres partidos se verán en pack premium

---

Los precios de las entradas populares serán $250 pesos y las plateas rondarían los 500 pesos. Se venderán, en principio, por internet.