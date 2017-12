Juventud: a la carga por "Mostaza" y todo encaminado para la vuelta de Cárdenas

Lo que hasta ayer era un nombre tirado entre tantos en una mesa, hoy es la posibilidad más concreta, al menos por estas horas, en tiempos de receso en los que las tendencias cambian en cuestión de minutos.

Sin embargo, en Juventud Antoniana las chances para que Reinaldo Carlos Merlo, el precursor del “paso a paso”, el ídolo de Racing Club de Avellaneda tras el campeonato del 2001 tras 35 años de sequía, se convierta en el próximo entrenador del santo de Lerma y San Luis, son cada vez más fuertes. De hecho, el presidente de la entidad antoniana, José Muratore, se reunirá con él este jueves en Buenos Aires, cuando el titular del santo asista al reunión del Consejo Federal ese mismo día, para el sorteo del fixture de la reválida en la sede de AFA. Y la posibilidad del arribo del emblemático exvolante de River Plate en la década del 80 a la institución salteña cobra aún más fuerza luego de que el mismo “Mostaza” se haya mostrado gustoso ante la posibilidad y no descartó agarrar las riendas del golpeado plantel de Juventud, ayer, en declaraciones con la emisora radial FM Capital, donde manifestó que conoce a los referentes Gustavo Ibáñez y Gustavo Balvorín y que “sería un honor dirigir a Juventud Antoniana, es un grande de la categoría”.

Por su parte, la directiva antoniana no descarta a Merlo, pero tampoco a Bernuncio, con quien también se reunirán el jueves. De todas maneras, Muratore aclaró que se tomarán tres días para analizar minuciosamente la elección del nuevo técnico, para lo cual también se le está realizando una consulta a los jugadores del plantel, para evitar problemas posteriores. “El nuevo técnico será consensuado entre todos. Hasta el jueves no tendremos novedad. En Buenos Aires me reuniré y ahí veremos. Quiero aclarar que formalmente no hablamos con nadie y no le cerramos la puerta a nadie. Primero queremos arreglar la parte económica con los jugadores para que pasen unas fiestas en paz”, expresó Pepe, para luego puntualizar: “ Quiero un técnico que conozca el campeonato y la zona, pero tampoco queremos hipotecar el club porque la situación económica no es la mejor, estos últimos partidos no se recaudó nada y ahora jugaremos una reválida. No haremos locuras”.

Muratore también contó en diálogo conEl Tribunoque mañana Víctor Nazareno Godoy pasará a cobrar y que percibirá hasta el último día trabajado. “No hicimos tan mala campaña, terminamos solo tres puntos abajo del cuarto clasificado. Pero no esquivamos la culpa, sé que nos equivocamos en muchas cosas y la autocrítica tiene que ser profunda en la dirigencia y en los jugadores por igual, no en el cuerpo técnico, porque ya no está”, se despachó Pepe.

Cárdenas muy cerca

Si bien la dirigencia por ahora lo mantiene con hermetismo, según pudo averiguar este matutino, el primer refuerzo para Juventud en 2018 sería el excapitán Juan Pablo Cárdenas, quien había sido “borrado” por Godoy. El “Chango” llegaría para suplir la baja de Juan Manuel Lovato, quien rescindió su contrato ayer con el antoniano.



Lo que se viene tras el fracaso