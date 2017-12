Las primeras impresiones de “Star Wars: Los últimos Jedi” son abrumadoramente buenas

El estreno de "Star Wars: los últimos Jedi" el sábado en Los Angeles tuvo vítores, resuellos, oportunidades para tomar fotos de droides, juegos de casino y algunas ovaciones con la sala en pie. Algunos de los asistentes elogiaron la película en internet tras el pase.

Rian Johnson, guionista y director de la octava entrega de la saga, dedicó la noche a Carrie Fisher, que falleció tras terminar la grabación. "Está ahí arriba haciendo un corte de mangas y diciendo ‘no arruinen la noche con tributos solemnes’", dijo Johnson sobre el escenario del Shrine Auditorium.

Este fue el espíritu con el que Johnson presentó entusiasmado a los involucrados en el filme, incluyendo a Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley y Oscar Isaac. Hamill y el compositor John Williams, a quien Johnson calificó como uno de los "mejores compositores cinematográficos vivos", estuvieron entre los pocos que recibieron ovaciones con el público en pie.

"¡Vamos a ver una película de Star Wars!", exclamó Johnson mientras los actores tomaban sus asientos, las luces bajaban en intensidad y la icónica cabecera con el logo amarillo de Star Wars asomaba en la pantalla anunciando el inicio del filme. La entusiasta audiencia pudo reír a aplaudir durante buena parte de las dos horas y media que duró la proyección.

El elaborado estreno contó con un enorme vehículo de asalto y una procesión de stormtroopers y droides antes del primer pase del filme, que se estrena el jueves y supone el regreso de Luke Skywalker y la última aparición de Carrie Fisher como Leia Organa.

Aunque las críticas formales no se publicarán hasta dentro de unos días, periodistas y otros asistentes a la proyección que compartieron sus primeras reacciones en internet señalaron que la octava entrega de la franquicia tiene todas las aventuras que se podrían esperar de una película de Star Wars, pero llevadas a un nuevo territorio.

J.J. Abrams, que dirigió el episodio anterior, "Star Wars: el despertar de la Fuerza" de 2015, y que volverá a ponerse detrás de la cámara para el episodio IX, dijo a The Associated Press que la película es "grandiosa" y que Rian hizo un gran trabajo.

El director de "Logan", James Mangold, elogió al responsable de "El último Jedi", Rian Johnson, calificando su filme como "un gran capítulo de una franquicia exitosa, espectacular e impredecible, pero también con su propia voz".

El productor Adam F. Goldberg escribió que la película lo hizo volver a sentirse un niño. Anthony Breznican, de Entertainment Weekly, apuntó que el filme "te hará pedazos y luego volverá a hacerte sentir completo de nuevo". Muchos de los que se pronunciaron en internet dijeron que todavía seguían procesando la película.

"El último Jedi" es uno de los mayores estrenos del año. Según estimaciones, el filme podría recuadar 200 millones de dólares en su primer fin de semana en cartel.

En las redes

Anthony Breznican: Entertainment Weekly

Luke was right: "This is not going to go the way you think."#TheLastJediwill shatter you - and then make you whole again.pic.twitter.com/PJyYpH5loP — Anthony Breznican (@Breznican)10 de diciembre de 2017

Luke tenía razón. “Esto no va a ir como tú crees”. #TheLastJedi te romperá en pedazos y luego te hará uno de nuevo.

Erik Davis: Fandango

#TheLastJediis absolutely fantastic - gripping, touching, funny and powerful w/ gorgeous shots and the most badass battles. When it gets going, holy crap does it get going. Hands down the best#StarWarsmovie since Empirepic.twitter.com/nWWAhlNMJo — ErikDavis (@ErikDavis)10 de diciembre de 2017

#TheLastJedi es absolutamente fantástico. Apasionante, emocionante, gracioso y poderoso con imágenes hermosas y batallas increíbles. Cuando empieza, madre mía que empieza. Sin duda la mejor película de Star Wars desde El imperio contraataca.

Terri Schwartz: IGN

There’s a scene in#StarWars#TheLastJedithat I keep playing over and over in my head, that is so stunning and unexpected that I don’t want to forget how I felt seeing it for the first time. This movie feels unlike any other Star Wars movie in all the ways I hoped.pic.twitter.com/zlDW4yOjp2 — Terri Schwartz (@Terri_Schwartz)10 de diciembre de 2017

Hay una escena en Star Wars #TheLastJedi que sigo repitiendo una y otra vez en mi cabeza. Es tan impactante e inesperada que no quiero olvidarme de cómo me sentí viéndola por primera vez. Esta película se siente como ninguna otra de Star Wars en todas las maneras que esperé.

Peter Sciretta: Slashfilm

Star Wars: The Last Jedi is so very different, exciting, surprising. So many emotions, so many amazing moments. Stay away from spoilers. — Peter Sciretta (@slashfilm)10 de diciembre de 2017

Star Wars: Los últimos Jedi es tan diferente, emocionante, sorprendente. Tantas emociones y momentos asombrados. Evita los spoilers.

La posibilidad de una película de Star Wars que, como dice Luke, no va como piensas es una idea muy emocionante. Todos podremos juzgarla con nuestros propios ojos cuando Star Wars: Los últimos Jedi llega a cines mañana.