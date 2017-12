Holan: "Este es un sueño y no me quiero despertar"

"Este es un sueño y no me quiero despertar", aseguró esta noche el entrenador de Independiente, Ariel Holan, tras la consagración de su equipo en la Copa Sudamericana ante Flamengo de Brasil en pleno Maracaná.

"Esto es para mi papá, antes que nadie. Para toda la gente que vino a ver a Independiente. Es como yo quiero ver al club. Es un sueño no me quiero despertar", afirmó Holan sin poder contener el llanto, al ser consultado por la prensa en pleno campo de juego.

Holan evitó pronunciarse sobre si continuará al frente del plantel profesional, dado que su familia "sufrió mucho", en especial luego de haber sido amenazado por parte de la barra brava del "Rojo".

"Este equipo tuvo fútbol, valentía, y 28 leones de los cuales estoy orgulloso de ser su entrenador", enfatizó Holan, quien llegó a Independiente proveniente de Defensa y Justicia y un pasado como entrenador de hóckey sobre césped.

El DT del "Diablo" también ponderó el hecho de haber conseguido el título en el mítico estadio Maracaná, donde hace 22 años logró el título en el mismo lugar ante idéntico rival, pero por la Supercopa.

"Independiente ganó en este estadio por tercera vez, ante el Santos de Pelé, con el zurdo (Miguel Angel) López y ahora. Es mi club y lo amo con toda mi alma", sentenció.