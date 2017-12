Las claves de un momento difícil 

La Cámara que encabeza Rubén Barrios se puso al frente de una resistencia activa contra la versión local del pacto fiscal.

Lo plantean como una cuestión de supervivencia.

Enfrente, ponen el rostro el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y el ministro de Economía, Emiliano Estrada. En el borrador del presupuesto hay un mensaje inequívoco: el déficit previsto para 2018 es de $2.440.000.000. Es mucha plata y es difícil financiarla. En los últimos tres años de gestión de

Carlos Parodi se acumularon cerca de tres mil millones. Las cuentas no dan para más.

Al mismo tiempo, ya se anunció la reducción de ministerios y secretarías, la no renovación de contratos a 574 empleados por agrupamiento político, la jubilación de todos aquellos que alcancen la edad de retiro (unos dos mil, aproximadamente), en el presupuesto se congela la designación de empleados y se suprimen numerosos gastos. Las papas queman.

También es cierto que los comerciantes vieron confirmadas en estos días las dudas que tenían antes. La promesa oficial de rebaja impositiva, por ahora, no se cumple. El equipo que encabeza Yarade confía en que el paso de los días puede ir “bajando la espuma”.

A nivel nacional, el gobierno de Cambiemos ha demostrado con creces que se agranda en las tormentas. El caos de las calles porteñas en estos días no es mayor que el que se vio en vísperas de las PASO y de las generales (hagamos memoria), y mal no les fue. Sin embargo, nadie puede sentirse seguro cuando entre el Banco Central, Hacienda y Finanzas no logran mostrar un horizonte diáfano. Construir confianza hoy no es nada fácil. Y esa es la tarea que intentarán Yarade y su equipo.

Claro: tampoco se les puede pedir a los comerciantes que caminen, como los místicos, sobre las brasas ardientes.

El país presenta problemas estructurales que exigen realismo, claridad y medidas acertadas.

El CIPPEC informó que “entre 2005 y 2016 las transferencias giradas por la Nación a las provincias aumentaron de 7,7% a 8,7% del PBI. Sin embargo, los fondos dirigidos a las provincias pasaron de representar 37,7% de los recursos tributarios nacionales en 2005 a ser 33,9%”.

Esto significa que los ingresos de las provincias, en ese lapso, se incrementaron sustancialmente, más allá de que sufrieron muchas retenciones indebidas del poder central. ¿Cuál es la razón del déficit, entonces? El exceso de gasto. Salta pasó de destinar el 50% de su presupuesto a sueldos, al 70 %.

Es solo un dato, entre muchos.

Detrás de los problemas de financiamiento, que todos los gobiernos padecen, hay problemas sociales y de subdesarrollo, que en Salta son gravísimos.