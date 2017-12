El karting es una cantera que no para de crecer en Salta

Gianfranco Scarpellino (15) e Ignacio Anselmino (13) son dos jóvenes promesas del karting salteño, quienes se destacan en las categorías junior (local) y copa Rotax (nacional), respectivamente.

Días atrás, después de haber terminado la temporada, los jóvenes pilotos visitaron la planta editorial de El Tribuno para hablar sobre las sensaciones que les dejó el 2017 y todo lo que tendrán en 2018.

Gianfranco fue campeón en el Apertura y Clausura del torneo doméstico, mientras que Ignacio corrió dos fechas de la copa Rotax, en Santiago del Estero y en Colonia Caroya, donde alternó del cuarto al octavo puesto.

Con sus temporadas finalizadas, los pilotos diagraman sus participaciones futuras y quien más dudas tiene sobre lo que hará es el campeón salteño, ya que no sabe si continuar con el campeonato local o participar con su amigo en la copa Rotax.

“Viajar juntos nos significaría unos ahorros en el traslado del karting y otras cosas, así que posiblemente tengamos que correr en la misma competencia”, dijeron.

Ignacio detalló que para que su amigo llegue al torneo nacional deberá implementar trabajos semanales. “Por mi edad no hago pesas, pero sí me pidieron, desde la organización de la copa, que haga boxeo. Es una disciplina muy completa en el entrenamiento y te ayuda a tener fuerzas para maniobrar”, explicó. Gianfranco, por lo pronto, no entrena y sabe que para dar el salto de calidad se tendrá que poner a la par de su compañero.

Mientras piensa en su futuro, se prepara para competir en la terna de karting con Nicolás Morales y Santiago Soto, el martes próximo en la fiesta del deportista del año.

Scarpellino correrá el TC del NOA

Con solo 15 años, Gianfranco Scarpellino se transformará en el piloto más joven en participar en la carrera de automovilismo TC del NOA.

Previa autorización de sus padres, el piloto de Metán se subirá a un Ford Falcon en el autódromo Martín Miguel de Güemes, cuyo circuito le sienta muy bien, ya que allí ganó una de las fechas del karting local.

“Estoy ansioso por debutar en el TC del NOA, espero que me vaya bien”, dijo Gianfranco a este diario.