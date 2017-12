Rumores de crisis entre Pampita y Pico Mónaco por una tercera en discordia

En las últimas horas comenzaron a circular los rumores de una crisis entre Pico Mónaco y Carolina “Pampita” Ardohain.

Ante esto, varios medios se acercaron a preguntarle a la jurado del Bailando para conocer su versión y ella aseguró que no iba a hablar del tema.

Según mostraron en Nosotros a la mañana, la conductora de KZO aseguró que “no tiene nada que contar” y que “se va a mantener así”, sin desmentir ni asegurar los rumores.

Ante la consulta de que opina Pico sobre los rumores, ella agregó que solamente puede hablar por ella: “Es lo único que puedo decir, no quiero hacer ningún comentario”.

Lo que dijo Pico

Tras las versiones de ruptura con Pampita por una tercera en discordia, el tenista se expresó por Twitter. Pero así como Pampita se hizo la distraída a la hora de hablar sobre la relación, el tenista, hombre de pocas palabras con los medios, estalló con un mensaje poco claro.

“Boludeces NO! Por favor. Gracias, tengan un poco de respeto con lo que dicen“, escribió Mónaco, aunque sin explicar demasiado si se refería a su ruptura con la modelo, o la infidelidad con la Chica del Clima.

¿Y Sol?

Sol Pérez se mostró furiosa con los rumores que aseguran que sería la supuesta tercera en discordia. “Me parece cualquiera que me dejen en ese lugar”, dijo enojada. El primero en mencionarla fue el periodista Ángel De Brito.

Sin embargo, la rubia, que en más de una oportunidad fue invitada al programa de Mónaco en El Trece, fue contundente al negar todo. “Voy a grabar el programa, fui más de una vez, me habían llamado para hacer la conducción, al final no pude y se me terminó invitando porque les copa mi onda y estoy agradecida a eso porque para mí es un laburo y voy a seguir yendo porque la paso bien y disfruto”. E insistió: “Si el día de mañana me sale una oportunidad para hacer una conducción con ellos, la agarro también, ¿cuál es el problema? No por eso yo tengo que tener mensajes ni con el Pollo, ni con Pico. Es una locura”.