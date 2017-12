Los kinesiólogos, contra el ejercicio ilegal de la profesión

El Colegio de Fisioterapeutas, Kinesiólogos y Terapistas Físicos de Salta lanzó una campaña contra el ejercicio ilegal de la profesión. Haydee Silvestri, la presidenta de esa entidad, advirtió que ciertas instituciones ofertaban la carrera de auxiliar de kinesiología. “Es inexistente y tenemos muchos conflictos con respecto a esa situación. La gente fue estafada porque pagó por un curso y no puede ejercer ese rol. Los masajistas también hacen tratamientos, cosa que no corresponde. Hay algunos que se autodenominan rehabilitador y es una falsedad”, recalcó.

Desde el colegio piden a la comunidad informarse. “Si un paciente va a ir a un consultorio para hacer un tratamiento de rehabilitación tiene que cerciorarse de que la persona tenga un título que la habilita como profesional y la habilitación que otorga el Colegio”, sostuvo Silvestri.

Asesoramiento

Los pacientes que tengan dudas o consultas pueden llamar, de 8 a 14, al 4311001, donde le informarán si el profesional está matriculado o no. La campaña contra el ejercicio ilegal de la profesión incluirá folletería y cartelería en lugares públicos.

“Desde que se inicia la vida, hasta el último de los días una persona puede necesitar la intervención de un kinesiólogo. Por ejemplo: los niños con bronquiolitis, las personas que sufrieron ACV, los trabajadores que tuvieron accidentes laborales. Cuando hay una patología, el médico hace la intervención y luego trabajamos los kinesiólogos para tratar de que la persona se integre a la comunidad, a sus tareas habituales o a su trabajo”, agregó la mujer.

“Es una pena que exista gente que se aproveche de la buena fe de las personas. La comunidad tiene que entender que va a poner su salud en manos de una persona que tal vez no está preparada para hacer el tratamiento, por lo que está corriendo riesgos”, remarcó Silvestri.

Desde la institución indicaron que el mes pasado presentaron una denuncia contra un ciudadano de nacionalidad cubana que promociona en medios de comunicación tratamientos de rehabilitación neurológica.

Denuncias

“Siempre estamos radicando denuncias por el ejercicio ilegal de la profesión, pero en este momento es más relevante la situación porque hemos asistido con mucho asombro a que distinguieron en la Cámara de Diputados a una persona, por su trayectoria supuestamente, cuando en ningún momento solicitó una matrícula. O sea que inferimos que no tiene título que avale lo que hace”, dijo a El Tribuno Silvestri.

El colegio, con sede en 12 de Octubre 801, tiene 820 profesionales activos.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Penal 2. “El señor dice que está hace muchos años en la provincia haciendo lo que hace. Nosotros desconocemos que es lo que hace. En realidad, sabemos que realiza propaganda de tratamientos de rehabilitación neurológica, cosa que es inexplicable, inexistente porque para hacer una rehabilitación de esa clase, los kinesiólogos matriculados hacemos una capacitación de muchos años, que nos cuesta además bastante desembolso económico”, expresó Silvestri.

La presentación ante la Justicia es por ejercicio ilegal de la kinesiología. Desde el Colegio adosaron información sobre el tema. “Mandamos pruebas, evaluaciones de nuestros profesionales que están capacitados en neurorehabilitación. Lo que este señor ofrece en los medios de comunicación y hasta muestra con pacientes es muy raro. Si no es un profesional no puede atender pacientes. Dice que hace curas de patologías severas”, agregó la presidente. Al ser consultada sobre los montos de dinero que cobraría el hombre denunciado, la titular de la institución aseguró: “Tuvimos noticias de que son montos altos, de unos $20 mil en adelante”.

Un “error legislativo”

Desde la institución reclamaron a la Cámara de Diputados por la distinción al hombre denunciado y a una fundación que preside. “Mandamos notas. Nos respondieron que había sido un error legislativo y le cambiaron el título a la distinción para que no sea como reconocimiento a un kinesiólogo”, sostuvo Silvestri.