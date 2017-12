“Con la ley nacional de ART bajará la litigiosidad”

El superintendente de Seguros de la Nación, Juan Alberto Pazo, arribó a la capital salteña esta semana y se reunió con el gobernadorJuan Manuel Urtubeypara analizar la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional de ART (Accidentes de Riesgo de Trabajo).

En diálogo con El Tribuno, Pazo manifestó el martes que el proyecto de adhesión está avanzando y que se presentará el 19 de diciembre en la Cámara de Diputados de Salta y el 21, en el Senado. “Creemos que va a salir positivamente”, expresó el funcionario y destacó que bajará la litigiosidad.

La aplicación de la ley genera cambios en dos aspectos. “En primer, lugar prevé la creación de comisiones médicas para que los trabajadores que sufran accidentes laborales tengan una resolución más rápida al conflicto. En segundo lugar, evita la litigiosidad”, sostuvo Pazo.

Al ser consultado sobre por qué la norma podría prevenir juicios, sostuvo: “Los procesos se van a resolver en las comisiones médicas y va a ser un trámite administrativo que no va a estar sujeto a opiniones de peritos posteriores de parte, que generalmente no guardaban relación entre las pericias con la realidad. Esto le da mayor celeridad al sistema. Le da un beneficio al trabajador que va a cobrar más rápido y seguramente mayores ingresos”.

En Salta, la litigiosidad no es de las más elevadas. Sin embargo, con la ley, habrá un menor costo por los juicios y la alícuota será más baja, lo cual generará más competitividad en el mercado laboral y más fuentes de trabajo.

Sobre la reunión con Juan Manuel Urtubey, Pazo contó: “Estuvimos hablando con el gobernador del tema. Yo creo que tiene una idea muy clara de los beneficios que esto genera para el ahorro interno del país y para el desarrollo del mercado de capitales y cómo eso se vuelca al sector productivo y significa uno de los principales motores de crecimiento de un país”.



“Le transmitimos y contamos cuál era nuestra expectativa acerca del crecimiento del mercado y cuáles eran los instrumentos de inversión que habilitamos con la Superintendencia de Seguros de la Nación para que parte del ahorro de las compañías y las inversiones de las compañías de seguros puedan volcarse al proceso productivo”, agregó.

Comisiones

A partir de la nueva legislación, médicos serán llamados a concurso público para trabajar en comisiones de profesionales de la salud, dependientes del Gobierno Nacional. Habrá una comisión médica por cada provincia integrada por especialistas, que serán independientes.

Sobre el sistema de homologación que plantea esta ley, se conoció que se trata de un proceso judicial sobre el resultado de la comisión médica. A las incapacidades las determina la comisión. Serán aplicables para el trabajador y homologadas luego.

“La idea es que se creen las comisiones médicas en todos los departamentos judiciales para dar una pronta respuesta a los trabajadores”, recalcó Juan Alberto Pazo.

También destacó que hasta la semana pasada habían adherido Córdoba, Entre Ríos, Capital Federal, Río Negro y también Jujuy.

“Estamos muy conformes con los procesos de adhesión, tanto en Jujuy como en Salta. Me parece que las provincias también van a sentir los beneficios de la baja de costos que va a traer esta ley de ART, lo que va a beneficiar la productividad de las economías regionales”, hizo hincapié.

El funcionario también puntualizó en la necesidad de que las compañías aseguradoras se empiecen a enfocar más en la prevención y cuidados, que en solucionar litigios.

Seguros



Con respecto a los seguros de vida, el superintendente informó: “Hay un proceso en este momento. Se está presentando en el Congreso de la Nación la facultad para que se aumenten las deducciones para el seguro de vida con capitalización y retiro con ahorro. Creemos que hay una potencialidad de crecimiento enorme en la República Argentina para el desarrollo de estos seguros. Cuando uno lo mira comparado con la región, lo que ve es que puede multiplicarse por tres o por cuatro al menos este producto”.

Afirmó que el mercado de seguros de vida está en crecimiento, “tal como está creciendo la economía y quizá un poco más. El acumulado en este año iba alrededor del 13 por ciento de aumento, impulsado por el mayor patentamiento de automóviles y también por algunos seguros que van derivados de las obras de infraestructura y de seguro de la vivienda”, informó.

Con relación a los sectores que podrían desarrollarse más a futuro, Pazo manifestó: “Claramente el seguro de vida es uno y creemos que el seguro agrícola y el cyberseguro son dos de los mercados que pueden tener mayor crecimiento en el corto plazo”.