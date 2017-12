Con los Olimpia se premia el trabajo de toda la temporada

El deporte argentino elegirá este martes al mejor deportista del año con la entrega de los Premios Olimpia, que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos. Con 41 ternas y más de 1.000 invitados, se realizará, en su edición número 63, a partir de las 21.30 en el microestadio Ricardo Rusticucci, en la localidad de Pilar Centro.

Entre los candidatos a quedarse con el Olimpia de Oro como mejor deportista están Juan Martín Del Potro (tenis), Darío Benedetto (fútbol local) y Gustavo Fernández (paralímpico).

Kevin Benavideses el único deportista salteño en la premiación nacional ya que está ternado en motociclismo junto a Luciano Ribodino y Gabriel Rodrigo. El piloto no estará presente en Buenos Aires y sí en la ceremonia que se realizará en nuestra ciudad.

Una de las mayores sorpresas al conocerse las ternas la entregó el básquetbol con la llamativa ausencia de Emanuel Ginóbili, quien a sus 40 años brilla en la NBA, la liga más exigente del mundo.

Otra particularidad ocurrió en el esgrima, ya que Flavia Mormandi renunció a la terna por entender que otros compañeros de la disciplina habían acumulado mayores méritos para candidatearse al premio. En su cuenta de Facebook, Mormandi escribió: “Hoy he visto mi nombre en la terna de los próximos Olimpia, es un honor para mí pero lamentablemente me veo obligada a renunciar a la misma, ya que tengo compañeros de equipo que han tenido durante esta temporada resultados internacionales claramente superiores a los míos”. Como consecuencia de ello, el Círculo de Periodistas modificó el trío de esgrimistas con la incorporación de Jesús Lugones en reemplazo de Mormandi.

A continuación el detalle de cada una de las 41 ternas elegidas:

Ajedrez: Diego Flores – Sandro Mareco – Alan Pichot.

Atletismo: Federico Bruno – Belén Casetta – Guillermo Ruggeri.

Automovilismo: Agustín Canapino – Facundo Ardusso – Marcos Ligato.

Básquetbol: Nicolás Brussino – Facundo Campazzo – Gabriel Deck.

Billar: Sebastián Giumelli – Alejandro Martinotti – Mauro Salvador.

Bochas: Guillermo Montemerlo – María Victoria Maiz / Romina Bolatti – Nicolás Pretto.

Boxeo: Brian Castaño – Lucas Matthysse – Fabián Maidana.

Canotaje: Franco Balboa – Rubén Rézola Voisard – Agustín Vernice.

Ciclismo: Maximiliano Richeze – Nicolás Tivani – Exequiel Torres.

Equitación: Martina Campi – Florencia Manfredi – Santiago Orifici.

Esgrima: Pascual Di Tella – Jesús Lugones – María Belén Pérez Maurice.

Esquí Náutico: Eugenia De Armas – Ulf Distch – Tobías Giorgis.

Fútbol Exterior: Sergio Agüero – Paulo Dybala – Lionel Messi.

Fútbol Local: Darío Benedetto – Leonardo Ponzio – José Sand.

Futsal: Santiago Basile – Constantino Vaporaki – Eduardo Villalva.

Gimnasia: Osvaldo Martínez Erazun – Federico Molinari – Agustina Pisos.

Golf: Emiliano Grillo – Augusto Nuñez – Andrés Romero.

Handball: Marisol Carratú – Julián Souto Cueto – Diego Simonet.

Hockey S/Césped: Delfina Merino – Gonzalo Peillat – Juan Manuel Vivaldi.

Hockey S/Ruedas: Adriana Gutiérrez – Mariano Ortiz – Matías Pascual.

Judo: Héctor Campos – Emanuel Lucenti – Paula Pareto.

Karate: Miguel Amargós – Laura Díaz Cano – Julio Ichiki.

Motociclismo: Kevin Benavídes – Luciano Ribodino – Gabriel Rodrigo.

Natación: Andrea Berrino – Guillermo Bértola – Delfina Pignatiello.

Padel: Fernando Belasteguín – Carlos Gutiérrez – Franco Stupaczuk.

Patín: Juan Cruz Araldi / Ezequiel Capellano / Ken Kuwada – Ken Kuwada – Anabella Mendoz.

Pato: Andrés Lanfranco – Facundo Taberna – Ariel Tapia.

Pelota: Sabrina Blasón – Juan Luis Firpo – Román Maldonado.

Polo: Adolfo Cambiaso – Juan Martín Nero – Pablo Pieres.

Remo: Rodrigo Murillo / Cristian Rosso – María Sol Ordas – Brian Rosso.

Rugby: Emiliano Boffelli – Sebastián Cancelliere – Pablo Matera.

Softbol: Magalí Fressotti – Teo Migliavacca – Mariano Montero.

Squash: Antonella Falcione – Gonzalo Miranda – Roberto Pezzota.

Taekwondo: Lucas Guzmán – Carla Salinas – Martín Sio.

Tenis: Juan Martín del Potro – Axel Geller – Diego Schwartzman.

Tenis de Mesa: Gastón Alto – Horacio Cifuentes – Ana Codina.

Tiro: Facundo Firmapaz – Federico Gil – Fernanda María Russo.

Turf: Pablo Falero – Francisco Goncalves – Eduardo Ortega Pavón.

Voleibol: Luciano De Cecco – Demian González – Germán Johansen.

Yachting: Julio Alsogaray / Javier Conte / María Paula Salerno – María Sol Branz / Victoria Travascio – Facundo Olezza.

Paralímpico: Gustavo Fernández – Yanina Martínez – Mario Ríos.