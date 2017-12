Vargas quiere otro premio: el ascenso con Central

El mejor jugador salteño en el 2017 será parte de la final que sostendrá mañana Central Norte frente a Racing de Córdoba, por el ascenso al Federal A. Y claro, ese premio también lo quiere.

Enzo Vargas fue elegido como el mejor futbolista local del año y recibió su distinción en la gala que se llevó a cabo el lunes en el Centro de Convenciones. Superó en la terna al volante Joaquín Iturrieta, de Juventud Antoniana, y al defensor Álvaro Cazula, de Gimnasia y Tiro.

“La verdad no lo esperaba, es una felicidad grande estar entre los tres mejores y haber recibido este premio”, le dijo Vargas a El Tribuno, luego de su descanso vespertino y unas cuantas horas antes del partido decisivo del viernes frente a los cordobeses, que comenzará a las 17 y en el que Central tiene que ganar por dos goles de diferencia para ascender. Precisamente, Vargas espera dar la vuelta olímpica con Central Norte. “Sería algo espectacular, vengo pensando toda la semana cómo hacer el gol en la final, sería lo mejor que me pasó en la vida”, agregó el delantero.

Enzo tiene muchas posibilidades de ser titular y acompañar a Miguel Puntano frente a los cordobeses: “Ojalá que pueda jugar y seguir demostrando mi trabajo. Me imagino un partido trabado, ellos van a salir a tratar de que no los superemos, ojalá que se nos de la victoria y el ascenso. Todos estamos cansados de jugar en esta categoría”, dijo el jugador.

Vargas cumplió 21 años hace un par de meses, surgió en la cantera cuerva, donde juega desde los 8 años, “nunca me quise ir a ninguna parte”, contó, y hoy más que nunca solo piensa y se imagina un final feliz con Central Norte.

“Este partido es el que todos queremos jugar, el último, se termina el año y sería muy lindo lograr el objetivo que se viene persiguiendo desde hace mucho tiempo, volver al Federal A”, agregó Varguitas.

El atacante recordó que tuvo un año muy bueno, que comenzó con partidos de la Copa Argentina, luego siguió con el Anual y más tarde un recordado encuentro frente a Newells, también por Copa Argentina, en el que anotó un tanto . “Lo mejor que me pasó en el año fue haber sido titular muchas veces, haber tenido un lugar siempre y, por supuesto, el gol que le hice a Newell’s”, revivió. Se jugaban 45 minutos del segundo tiempo y el conjunto rosarino ganaba, apenas, por 1 a 0. Vargas le daba al cuervo el empate parcial. Luego Newell’s desniveló y ya no hubo chances para Central.

Ese tanto fue uno de los que más se gritó en barrio norte. Vargas espera cambiar el mejor gol de su carrera por otro que haga vibrar al barrio una vez más.