La preocupación entre los sindicatos viene desde hace varios años, pero no ven una pronta salida. Casi cinco de cada diez salteños que trabajan no tienen aportes. Los últimos operativos de la AFIP, por cierto, evidencian que hasta trabajo esclavo se puede encontrar en complejos productivos.

César Guerrero, secretario del Sindicato de Empleados de Comercio, aseguró: “Siempre pasa lo mismo con el trabajo informal. Nunca hubo un combate serio con respecto a este problema”.

“No solo no tenemos que hablar del empleo no registrado, sino de aquellas personas que son contratadas para hacer determinada cantidad de horas, pero les pagan por mucho menos. Esa informalidad también existe”, manifestó el sindicalista.

Más datos

Los últimos datos del Indec exponen que hay trabajadores que quisieran incrementar las horas que se dedican a la actividad laboral, sobre todo los subocupados.

En el tercer trimestre el porcentaje de personas con trabajos de menos de 35 horas semanales se duplicó en Salta: 7,2 a 13%.

En estos puestos se suelen pagar salarios más bajos, son unos 37 mil los salteños en estas condiciones.

Guerrero, sobre el empleo no registrado, sostiene que debiera haber un trabajo conjunto entre los organismos del Gobierno. Remarcó que los sindicatos no tienen poder de policía.

“Se hizo campañas gráficas en contra del trabajo en negro, nosotros hicimos innumerables denuncias, pero no tuvimos eco”, cuestionó.

El sindicalista agregó que ante tanta falta de trabajo “hay muchos empleadores que se abusan y no registran a los trabajadores, con tal saben que hay gente que está esperando para ingresar y ocupar ese lugar. Eso debe cambiar para el beneficio de todas las familias salteñas”.

En la capital salteña y alrededores, unas 60 mil personas que tienen una ocupación buscan otra. El Indec dio a conocer estos indicadores laborales la semana pasada y se demostró que en Salta no se logra reducir la población que está disconforme con su situación laboral, lo que devela la precariedad de los empleos.

La tasa de ocupados demandantes se ubicó en 21,3% en el tercer trimestre de este año contra 20,8% del mismo período del 2016.