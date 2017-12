Vecinos de Las Colinas, preocupados por los niños

Comenzaron las vacaciones y los chicos que ya no asisten a la escuela tomaron la calle. Los que tienen bici no se bajan de ella en toda la tarde, los que tienen pileta de lona la pasan saltando en el agua, a los que los dejan ir a cerro se convierten en exploradores. Pero hay un grupo de chicos que no tiene ninguna de estas oportunidades o permisos. Hace algunos años, pasar las vacaciones jugando con los amigos en el campito era algo natural. Hoy los temores hacen que los padres los mantengan en casa. En algunos casos, las salidas a la calle son sin juguetes y se crea el espacio ideal para el ocio. Es por esto que los miembros del centro vecinal del barrio Las Colinas esperan mantener las actividades deportivas y la merienda que se ofreció a los chicos del barrio -durante el período lectivo- también en las vacaciones.

Miguel Quiroga es el presidente del centro vecinal y en diálogo con El Tribuno destacó que durante todo el año se llevaron adelante talleres de formación y también encuentros de peluquería gratis para chicos y adultos. Algunas familias del barrio también lograron acceder al plan Pan Casero y se dedicaron a la elaboración de bollos para ayudar a sus familias. En estos días, los beneficiarios de Pan Casero llevan adelante la producción de budines y pan de Navidad en el horno de barro que Quiroga tiene en el fondo de su casa donde además funciona la sede del centro vecinal y el merendero.

El barrio cuenta con un playón deportivo, donde tienen una cancha y se está levantando un salón, en el que esperan realizan algunas actividades sociales para la comunidad, además de la construcción de dos baños para los chicos que asisten a las clases de fútbol y baile. "Durante el período de clases en el merendero se servía leche chocolatada, yogur y mate. Ahora, ya estamos viendo que vienen más chicos y sabemos que algunos merenderos ya no cuentan con el apoyo de la Copa de Leche", explicó el presidente del centro vecinal.

Cambios positivos

Quiroga advierte que muchas cosas cambiaron en el barrio durante los últimos tres meses. Uno de los cambios positivos es que el colectivo entra el barrio, cosa que no ocurría. "Antes los chicos tenían que caminar más de 10 cuadras para poder tomar el colectivo, ahora ya no. Además, están pavimentando el ingreso al barrio, para que el colectivo mantenga el recorrido en días de lluvia", explicó Quiroga.

Entre los temas pendientes, se encuentra el sistema de cloacas que aún no tiene presupuesto para su realización.