El juez federal Julián Ercolini procesó al técnico informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del asesinato del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman , según confirmaron fuentes judiciales.

Lagomarsino se enteró de su procesamiento mientras estaba al aire en una entrevista y cuando salió, habló con la prensa. "Era esperable, imaginamos que esto iba a pasar, vamos a ver si apelamos o no", sostuvo, y agregó. "Se va a cometer una injusticia, ya el hecho de que esté procesado es una injusticia".

El técnico en informática dijo que está "muy nervioso, tenso" pero se mostró confiado de que no va a ir a prisión. "No me dieron los detalles porque no hablé con los abogados. Tarde o temprano se va a resolver", indicó.

Lagomarsino, quien asesoraba a Nisman en temas informáticos, reconoció en más de una oportunidad ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal, aunque siempre sostuvo que Nisman se la había pedido prestada un día antes de aparecer muerto.