Diego Fortuny es el rugbista del año

Después de una exigente temporada que ya bajó su telón, la Unión de Rugby de Salta distinguió anoche a los mejores del 2017 y fue el hooker de Universitario, quien se llevó el premio al jugador más destacado.

En la sede situada en la avenida Uruguay 376, al lado del monumento a Güemes, el hombre de los verdes recibió su premio tras un año impecable, en el que no solo brilló junto a su equipo en el torneo Regional del NOA, sino que además se convirtió en uno de los jugadores clave en Los Mayuatos, la selección salteña, en el Argentino de Mayores, donde fue el segundo capitán del equipo que terminó en el cuarto lugar, tras sus victorias ante Cuyo y Córdoba.

La frutilla del postre para Fortuny fue haber sido convocado para integrar Los Jaguares, la franquicia de Los Pumas que jugará el Súper Rugby 2018.

A principios de este mes, el hooker tuvo una concentración nacional, tras recibir la citación por parte de Mario Ledesma, el entrenador de Los Jaguares. Y tras la misma, el jugador de la U quedó confirmado como uno de los integrantes del extenso plantel.

En esa oportunidad, Ledesma citó a 34 forwards (23 primeras líneas y 11 pilares derechos), en su vuelta al país.

Nacido el 27 de septiembre de 1991 y de 1,75 metros, el hooker de 26 años vuelve a vestirse la camiseta nacional. Es que seis años atrás, Diego fue convocado para disputar un encuentro internacional ante Sudáfrica en la M20, el 24 de marzo de 2011.

Otros destacados

Fortuny no fue el único agasajado anoche por la URS, ya que otros jugadores, dirigentes, árbitros se llevaron sus premios, además de un sentido homenaje.

Al respecto, la Unión otorgó el premio “Fair Play año 2017”, al jugador Facundo Pérez del club Tiro Federal. Luego, las autoridades salteñas recordaron a Mario Clement, un eterno jugador del Jockey Club que falleció este año. Su homenaje fue por ser el primer jugador convocados a la Selección nacional de rugby.

Cabe destacar que Clement tuvo su merecido reconocimiento en vida, cuando los jugadores del actual plantel lo invitaron a observar el Nacional de clubes B. Además, la cancha principal de los albirrojos lleva su nombre.

Otro de los tantos premiados fue el dirigente Marcelo Córdova, “en agradecimiento por su excelente desempeño en su función en la Unión Argentina de Rugby”.

Los árbitros no estuvieron exentos a los festejos y la URS otorgó sus respectivas menciones a Iñaki Barraguirre en reconocimiento por integrar el Staff UAR, como así también a María Cabaña.

Tadeo Alegre recibió su premio por la participación en el Assupol Sevens International Tournament, vistiendo la camiseta del seleccionado nacional. Lucas Pereyra, por su parte, fue distinguido como mejor jugador M-18 de este año.

La Unión también reconoció a Marcelo Mentesana y le otorgó el CAP, la mayor distinción que otorga la URS.

Fue una jornada de fiesta y despedida en la sede rugbística, donde se levantaron copas y pidieron por un mejor 2018 para la ovalada salteña.