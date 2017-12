Una ambulancia atropelló y mató a un ciclista en la Ruta Nacional 50

Un ciclista que se desplazaba por el kilómetro 2 de la Ruta Nacional 50, muy cerca del ingreso a la localidad de Hipólito Irigoyen, fue atropellado por una ambulancia, y falleció a raíz de las heridas recibidas.

El hecho ocurrió anoche donde por causas a establecer una ambulancia proveniente de la localidad de Embarcación embistió al ciclista. A raíz del siniestro, el hombre identificado como Panfilio Garzón Subelza, de 59 años, falleció en el acto. El ciclista se desplazaba en el mismo sentido que la ambulancia, con dirección a Orán.

La ambulancia, era conducida por un hombre de 58 años y llevaba a una persona herida, quien tras el siniestro fue trasladada en vehículo particular al Hospital San Vicente de Paul. El tes de alcoholemia realizado al chofer dio negativo, según pudo saber El Tribuno. Según los testigos, el ciclista circulaba por el medio de la ruta, y la bicicleta no llevaba ni siquiera un ojo de gato, por lo que el conductor no tuvo oportunidad de hacer una maniobra para no llevarlo por delante.

En el lugar trabajaron peritos en criminalística a los fines de establecer la mecánica del siniestro, asimismo la Fiscalía Penal Delegación Pichanal y Juzgado de Garantías Nº1 dispuso las medidas pertinentes en el caso.