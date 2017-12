Flor Peña recibirá 2018 en Salta y con bautismo

Para Florencia Peña, el cierre del año tiene grandes novedades. Por eso posteó en su Facebook: “¡Más amor!”. Porque según dice: “En estos tiempos tan difíciles, amarnos es urgente”. Con Felipe, de dos meses y medio, convivió días pasados con otras catorce personas. “De a poco voy despidiéndome de las vacaciones. Jamás en la vida había tenido cinco meses de corrido ¡No sabés lo bien que lo estoy pasando!”, dijo la actriz, quien el martes regresó al escenario con “Los vecinos de arriba” (acompañada por Diego Peretti, Rafael Ferro y Julieta Vallina).

Ayer, junto a su pareja, el abogado salteño Ramiro Ponce de León (43) y el pequeño Felipe, llegó a Salta, donde no solo recibirán el 2018 en familia, sino que además ultimarán detalles del bautismo. “¡Espero que me dejen entrar a la iglesia!”, dispara Flor. La ceremonia íntima tendrá lugar el sábado 30 en la capilla Nuestra Señora del Huerto. “Yo no creo en las instituciones, pero ninguna situación me define, y soy respetuosa de la fe. Sé que bautizar a Feli hará muy feliz a Nelly (su suegra), y si es así, bienvenido sea”. Los padrinos serán Patricia Ponce de León, hermana de Ramiro, y su marido, Santiago. Pero el descanso no terminará allí. “Marley y yo estamos armando vacaciones en familia. Tal vez nos tomemos unos días juntos en Mar del Plata”, reveló. Y febrero traerá más compromiso. Mientras se espera la aprobación del presupuesto para la Ley de Trombofilia, por la que brega, organiza junto a un grupo de mujeres la muestra fotográfica Bebés arcoiris, que son los que nacieron tras una pérdida, con retratos de madres que lo padecieron.

Consuegra de Tinelli

Y como el 2017 estuvo lleno de novedades, también habló del noviazgo de su hijo adolescente. “Si lo cuento es porque hoy Toto me dio la derecha para confirmarlo”, anticipó Flor. Tomás Otero (15) y Juana Tinelli (15), compañeros de colegio desde hace dos años, llevan un par de meses de noviazgo. “¡¿Qué?! ¿Presentación oficial? Un día pasó y me dijo: ‘Ah, má, estoy de novio con Juana’. Y yo me hice la cool”, cuenta. “Cuando la conocí, tuve que pararme en el tercer escalón. Desde ese momento le hablo con tacos, porque en ojotas me deprimo. ¡Es alta y bella! Todo lo que nunca seré”, dispara.

“Todavía no me acostumbro al mote, pero como suegra ¡espectacular es poco! Me sentó muy bien la adolescencia de mi hijo. Sé que sabe cómo amar a una mujer, porque los eduqué inculcándoles ese respeto”. Y siempre jocosa comenta: “¡Qué raro es ser consuegra de Tinelli! Mantuvimos el secreto tanto tiempo. Nos tenían bajo amenaza. La tercera vez que fui como jurado de ShowMatch, me dijo al aire: ‘Toto y Juana se conocen de la escuela, ¿no? Muy lindo su hijo’, ‘Muy linda la suya’ ¡Casi nos tentamos!”, cuenta. “Juani es adorable. Tan jovencitos, tan amorosos. ¡Lo más que espero es que duren hasta mi casamiento, así me lo levantan un poco!”.