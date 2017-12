“La Corte de Justicia necesita la presencia de mujeres”

Cristina Garros Martínez fue la primera mujer en integrar la Corte de Justicia de la provincia y por ser la pionera tiene la autoridad suficiente para resaltar el significado esto tiene para el máximo tribunal.

Se desempeñó en el cargo desde el 2000 hasta el 2012 y en ese lapso cumplió una destacada labor, la que sirvió de simientes para que otras mujeres siguieran su camino. Calificó de complicada la situación de la Justicia de Salta y en ese sentido reclamó una mayor agilización de las causas relacionadas con la violencia de género, trata de personas y otras. También abogó por la necesidad de actualizar las leyes.

Cuando se retiró de la Corte de Justicia, Garros Martínez fue reemplazada por Graciela Kauffman de Martinelli, quien en febrero de 2018 dejará el cargo para acogerse a los beneficios de la jubilación.

¿Cree que esta vacante también debería ser cubierta por otra mujer?

Entiendo que habría que seguir con esta línea. Tuve el privilegio de ser la primera mujer en asumir en el Corte de Justicia y creo que eso pasó porque el gobernador de ese entonces, Juan Carlos Romero, tuvo la visión de proyectar a la mujer a un cargo tan importante. Para mi ha sido una experiencia muy valiosa y creo que he sentado las bases para que otras mujeres asuman esta responsabilidad como está ocurriendo.

¿Qué le aporta la mujer al sistema?

Creo que nosotras le aportamos una mirada diferente a las cosas. No es que las leyes sean diferentes, pero a la misma ley la interpreta de manera diferente una mujer que un hombre y eso es muy bueno para el sistema

¿En qué temas por ejemplo?

En casos de violencia de género, de menores, de trata de personas y otros. Son temas muy sensibles que las mujeres tenemos una mirada muy especial sobre ellos. De eso se trata. Recuerdo que desde que llegué a la Corte le dimos un fuerte impulso a la Oficina de Violencia y mis pares se involucraron fuertemente en esta cuestión. Eran temas que a lo mejor, en un primer momento, no llamaban tanto la atención. Incluso socialmente se pensaba que lo que sucede dentro de la familia debía quedar dentro de la familia, pero los hechos demuestran que esto no es así. Por eso considero importante que el cargo de la doctora Kauffman sea ocupado por otra mujer, tal como ocurrió hace poco con la designación de Sandra Bonari.

¿Cómo ve a la Justicia de Salta?

Yo la veo complicada porque hay una situación de la sociedad que es compleja y que merece ser resuelta con mayor celeridad por parte de la Justicia. Creo que deben adecuarse algunos códigos, que los tiempos de la Justicia deben acelerarse en materia de investigación en los temas penales donde están involucradas los delitos violencia familiar y otros. Son temas que hay que darles prioridad. No puede ser que se armen expedientes y más expedientes cuando estamos viendo que cada vez suceden hechos más graves. No vemos que haya una respuesta contundente frente un problema social que no solamente corresponde a la Justicia, pero entiendo que la Justicia debe cumplir con la parte que le corresponde en esta materia.

¿Para modificar la situación habría que reformar el Código Procesal Penal?

Yo soy de aquellas que piensa que hay que actualizar las leyes, hacerlas más ágiles. Al mismo tiempo es necesario que haya un mayor compromiso de los magistrados.

¿Piensa que el sistema de las ferias judiciales se tendrían que terminar?

Yo en un principio tenía la idea de que no se podía otorgar tanto tiempo de vacaciones a los jueces y magistrados, pero después desistí de una idea que tenía en ese sentido. Lo que yo digo es que es preferible que todos los jueces tomen las vacaciones juntos y no que lo hagan de manera periódica. Si se aplica este sistema, el juez que lo reemplaza no toma decisiones de fondo y entonces se perjudica peor el sistema. Esto es más o menos lo mismo que las vacaciones escolares. Una maestra no se puede tomar licencia durante el período lectivo porque iría en perjuicio del alumno.

¿Qué propondría?

Considero que lo más atinado sería que haya un solo receso al año. Yo eliminaría la feria de julio y quede solo la de fin de año. Creo que con un sistema así se evitaría ese corte que se produce con el receso a mediados de año. Sería otra forma de agilizar las causas

¿Qué opina del pedido de la familia Peñalva para que se reactive la investigación del caso Luján y Yanina Nuesch?

Bueno ese es tema que hay que analizar. Las pericias que hizo el Ministerio Público se han realizado con equipos de primerísimo nivel y los resultados son los que se conocen.

Pero las pericias que se realizaron en Estados Unidos descartan que las chicas se hayan suicidado.

Quizás los profesionales no están altamente capacitados. Quizás están capacitados solo para realizar un análisis común, pero no tienen la visión para resolver casos de alta complejidad. Creo que si esto es así necesitarían una mayor capacitación. Esta es una visión de alguien que ve las cosas desde afuera, como abogado, y como alguien que estuvo muchos años en la Justicia, pero no soy técnica. Sin embargo, ante los hechos que se están dando quizás hay algo está fallando.

Cómo observa el caso Nisman?

La verdad, no es mucho lo que puedo decir sobre este tema. Como ciudadana lo que puedo decir es que llama atención lo que pasó con un fiscal de la Nación que estaba investigando un caso que involucraba a una presidente. Visto así aparece como un caso sospechoso, pero más que eso no puedo opinar.