Sergio Maldonado pidió justicia para su hermano Santiago y para Rafael Nahuel

Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, afirmó que su deseo para 2018 es que "se haga justicia" en el caso del joven artesano muerto en Chubut y también en el del mapuche Rafael Nahuel, ocurrido en Villa Mascardi.

Asimismo, consideró que debería revocarse el beneficio de la prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz, para que vuelva a una cárcel común.

En declaraciones a la Radio 750, Sergio se refirió a la causa de su hermano Santiago, el joven tatuador que estuvo 78 días desaparecido y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de octubre en el río Chubut, e insistió con que el cuerpo de su hermano "estuvo en otro lugar" antes de que la Prefectura lo encontrara.

"Hay testimonios que indican que a Santiago lo agarraron tres gendarmes y lo subieron a una camioneta. Él le tenía respeto al agua, pero no era que no sabía nadar. A mi entender su cuerpo estuvo en otro lugar. Los peritos lo único que hicieron es decir la causa de muerte, pero no aclararon cuándo ni cómo", sostuvo.

En cuanto a Lucas Ariel Naiman Pilquiman, denominado por algunos medios como el "testigo E", afirmó que la declaración que prestó ante el juez federal Gustavo Lleral fue "irregular" porque los abogados de la familia Maldonado no pudieron presenciarla.

"Para nosotros era clave poder interrogar al testigo E, porque fue el último en estar con Santiago", remarcó.

La autopsia practicada a Santiago en la morgue judicial de Buenos Aires estableció que la causa de la muerte fue "ahogamiento por sumersión en el agua del río Chubut coadyuvado por hipotermia",

Según un informe con la firma de todos los peritos que participaron de la autopsia, el cuerpo de Santiago Maldonado -desaparecido tras un operativo de Gendarmería realizado el 1 de agosto en el Pu Lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut- permaneció bajo el agua entre 55 y 73 días.

"Los peritos dijeron la causa de la muerte, no la circunstancia. Ellos dicen 'ahogamiento con ayuda de hipotermia', no dicen qué día, dónde ni cómo. El hecho de que no tenga signos de violencia no significa determinar cómo lo llevaron. Por eso pedimos una investigación independiente y exhaustiva", enfatizó Sergio.