Termina el año más caluroso de la historia y en Salta se hizo sentir

El 2017 se transformó en el año más cálido de la historia en el país. Con un desvío respecto de la temperatura media normal de +0,66 ºC, superó la marca del año 2012, en que se había alcanzado un desvío de +0,63 ºC, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según un comunicado del organismo, estas cifras evidencian que en los últimos años nuestro país viene experimentando un aumento de temperaturas en casi todas las regiones y que la tendencia está en sintonía con la información de la Organización Meteorológica Mundial, que destaca que, a nivel global, se baten récords de temperaturas cada vez más elevadas.

“Puntualmente, en la región del Valle de Lerma, si uno hiciera una síntesis tomando como periodo meteorológico desde octubre de 2015 a noviembre de 2017, que son 26 meses, se destaca que las temperaturas mínimas medias mostraron una clara tendencia a ubicarse por arriba de lo normal. Esto se tradujo en noches más tibias”, manifestó a El Tribuno el meteorólogo Ignacio Nieva.

Tendencia

El informe del SMN detalla que el 2017 empezó con anomalías positivas cercanas a 1 ºC en enero y febrero, a nivel global en Argentina. Esta tendencia cambió hacia finales del verano y principios del otoño, ya que marzo y abril fueron meses normales. A partir de mayo la tendencia nuevamente fue positiva y el mes de julio fue muy cálido, con un desvío positivo cercano a 2 ºC.

Los meses más fríos (respecto de la media) fueron octubre y noviembre, en que la atmósfera estuvo muy dinámica, e ingresaron muchos frentes fríos que repercutieron en las temperaturas.

Finalmente, en diciembre culminó una primavera caprichosa y nuevamente la tendencia volvió a ser positiva.

Temperatura media



Si se considera la evolución climática temporal desde 1961 hasta 2017 de la anomalía de temperatura media se observa que cada vez es más frecuente registrar años cálidos, y particularmente desde el año 2012 esta tendencia es mucho más significativa respecto de otro años. Los últimos años “fríos” fueron el 2007 y el 2010, aunque en este último la anomalía fue menos destacada.

“Hay años, períodos en los cuales el sol aumenta su energía, actividad y en consecuencia llega más radiación solar a la tierra por lo que ésta se calienta y obviamente hay mayor temperatura. Las nubes impiden que llegue tanta radiación. Hoy (por ayer), por ejemplo, casi no hay nubes y por esto se eleva la temperatura”, sostuvo el especialista.

Ante el intenso calor se recomienda a la población: beber abundante agua, ingerir frutas y verduras, mantener ventilados los ambientes, no ingerir comidas calóricas, no exponerse al sol al mediodía, usar gorra, ropa holgada y reducir la actividad física.

Nieva anticipó que hoy el clima será similar al de ayer. “Durante gran parte del día estará caluroso, húmedo pero como es inminente el ingreso un sistema de altas presiones al territorio nacional, en el centro y sur del país tendremos viento sur por lo que posteriormente descenderá la temperatura y podrían registrarse lluvias y tormentas. Quizá ocasional caída de granizo, pero es menor la probabilidad ”, dijo.

Hoy la temperatura máxima podría ubicarse entre 30 a 31 ºC pero para mañana caerá y el cambio de tiempo vendrá asociado a precipitaciones.

Según estadísticas “los días previos al 1 de enero son muy calurosos y luego sobreviene un cambio de tiempo porque no se puede sostener una gran diferencia de temperatura entre el norte y el sur del país. El aire trata de equilibrarse. El aire frío empuja hacia la zona ecuatorial o el aire cálido busca ir hacia el sur”.

Cabe destacar que el día más caluroso de este año fue el 18 de octubre, cuando la temperatura máxima absoluta fue de 36,2 ªC. Por el contrario, el más frío fue el 20 de junio, día en que la temperatura mínima absoluta fue de -2,3 ºC

