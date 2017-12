La dirigencia de Juventud banca a Godoy y la Chancha Zárate fue "borrado"

Juventud Antoniana se jugará mañana su última chance para no acelerar su fracaso en el torneo Federal A antes de tiempo.

El santo ya no depende de sí mismo, debe obtener puntaje perfecto en sus dos últimas finales y luego esperar e implorar por otros resultados. Está obligado a no fallar, a poner en cancha lo mejor que tiene y a vencer al único líder e invicto en su fortaleza del Litoral, Sarmiento de Resistencia, el único que nunca fue batido, que le saca ocho puntos al segundo, el único del campeonato que dos fechas antes alcanzó el doble objetivo: clasificar al octogonal y asegurarse el primer lugar (cabe recordar que los dos primeros de cada zona jugarán 4 de los 7 partidos en condición de local en la segunda fase).

El plantel partió anoche rumbo a Resistencia para jugar su partido más decisivo del año y lo hizo sin Leandro Zárate, uno de sus referentes. El delantero se trenzó en discusión con un plateísta tras el empate del viernes sin goles con Altos Hornos Zapla en el Martearena. El DT Víctor Nazareno Godoy decidió “borrarlo” de este partido decisivo por cuestiones netamente futbolísticas.

Paralelamente, y horas antes de la partida del grupo antoniano a Chaco, el titular de la entidad, José Muratore, bancó la continuidad del proyecto de Godoy en diálogo con El Tribuno. Además, se aferró a las chances aún intactas de clasificación, le pidió paciencia al hincha de Juventud, deseó que Sarmiento le juegue con todos los titulares al santo, recordó la definición del 2016 cuando Juventud venía casi sin chances y le amargó la clasificación a Gimnasia y se refirió al despropósito del Consejo Federal de reprogramar para después del final de la fase el partido pendiente entre Chaco For Ever y Crucero, dos rivales que se juegan la clasificación y que podrían “acomodar” el resultado a su conveniencia.

“El empate con Zapla nos complicó mucho, pero las matemáticas siguen intactas y este plantel luchará hasta el último mientras haya vida. Hay plena confianza en el plantel y el cuerpo técnico. Godoy ante Zapla terminó jugando con muchos delanteros, te das cuenta que quería ganar, cuando no ligás, no ligás. Tenemos que sacar 6 puntos de 6 y no queda otra. Pero recuerdo que el año pasado nos daban por muertos y terminamos ganando dos partidos seguidos, Gimnasia perdió de visitante, quedaron afuera ellos y nosotros clasificamos. Confío en que pueda darse algo parecido”, comparó Pepe, para luego explayarse. “El clima hostil del Martearena es normal, la gente pide resultados y está en su derecho. Al hincha le pido que tenga paciencia, estamos en una mala racha pero confío en que vamos a remontar. Si convertís un gol de entrada se abre el partido, acá vienen todos a colgarse del travesaño y así perdimos con Sarmiento y con For Ever, los tuvimos en un arco y los perdimos por errores defensivos”, ahondó Muratore.

“Prefiero que Sarmiento me juegue mañana con los titulares, los alternativos muchas veces son más difíciles, van a querer mostrarse para ganarse un puesto”, concluyó.



"Poco serio"

Muratore también hizo hincapié en el postergado For Ever-Crucero. “Debía haberse jugado antes, le quita seriedad a la definición. Ambos tienen chances y pueden especular. El Consejo Federal no puede permitir eso”.

