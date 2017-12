Escándalo: La Bomba echó a su bailarín y a su coach, la salteña Sabrina Sansone

La siempre escandalosa Gladys, la Bomba Tucumana despidió anoche a su bailarín, Facundo Arrigoni, y a la coach del equipo, la salteña Sabrina Sansone, después del polémico duelo en que el jurado salvó a la cantante tropical en último turno durante el programa de Showmatch. Gladys había protagonizado antes un duelo de canciones a capela con Melina Lezcano.

Terminado el programa, la Bomba habría entrado a los gritos al camarín donde despidió a su equipo. “'Ustedes son los peores. Antes de mí, no tenían dónde caerse muertos', le dijo la Bomba a su equipo en el camarín, antes de rajarlos. Todo a los gritos", tuiteó esta mañana Ángel de Brito adelantando cómo fue el escándalo.

La noticia fue confirmada por el propio Facu Arrigoni en Twitter, que se despidió después de un "hermoso año de trabajo. Feliz por todo lo vivido". "La cara de la salvación fue porque no me imaginé que nos salvaban, ya me veía afuera. Después pasó lo de 'echado'. Juego mucho con lo del humor, pero es triste quedarse sin trabajo, cuando es por una situación que se soluciona como gente adulta", se justificó el bailarín en las redes.

Luego, también llegó la confirmación de parte de Sansone quien escribió en su red social: "Se acabó la niñera, gracias por dejarme", en referencia a declaraciones que hizo al programa de Angel De Brito. Allí había dicho: "Le tenía cariño, pero no aguanto más y estallé". "Si vos me decís si hoy quiero seguir trabajando con Gladys después de su reacción digo no, no me interesa trabajar con alguien así" comentó y además especificó que Gladys no podría echarlos sino que en última instancia decidirá la producción. "Si me echan bueno, chau hasta luego y si sigo, bueno, tendré que seguir", relató a la notera de Los Ángeles de la Mañana.