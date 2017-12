Luis Ramos y la revancha frente a Central Norte: “Vamos a salir a ganar"

En Pellegrini se respira aire de tranquilidad y optimismo luego del 2 a 0 a favor conseguido en el partido de ida de la semifinal del ascenso frente a Central Norte.

Luis Ramos, quien supo integrar el plantel cuervo a principio de temporada y quien fue dado de baja por Norberto Acosta, destacó la importancia de no confiarse para el partido revancha que se jugará este sábado en el estadio Dr. Luis Güemes.

“Estamos tranquilos pensando en el partido revancha, a la vez contento de lo que vamos a jugar, nosotros vamos a salir a ganar. Creo que en todas las canchas salimos a jugar, sería un error meternos atrás”, sostuvo Ramos y que “tenemos un buen plantel, hay armas, somos un equipo muy ofensivo y tenemos para llegar a la final, Central Norte también las tiene pero confiamos en lo que nosotros podemos hacer”.

El destino hizo que Luis Ramos y Central Norte se vuelvan a cruzar luego del trago amargo que sufrió el jugador que a pocos días del arranque del Federal B, cuando fue “limpiado” por el entrenador Acosta.

“El fútbol te da revancha, me dolió de la forma que me fui, fue tres días antes de arrancar el campeonato, creo que me tomé mi revancha en la primera semifinal, esto es fútbol y también hay que ser consciente que son decisiones que van más allá de uno cuando le toca estar dentro de un plantel”.

Si bien Pellegrini sabe que va a un reducto complicado como el estadio Dr. Luis Güemes, para el mediocampista adoquinero la presión del hincha azabache no influirá. “Lo vivimos en la cancha de Gimnasia donde Central era local, es impresionante como alientan los hinchas pero eso también les puede jugar en contra. Nosotros estamos acostumbrados a jugar con presión, nos pasó en Tucumán contra Sportivo Guzmán y el domingo pasado con Central, en nuestro grupo hay gente de experiencia”.

Ramos también se refirió a los dichos del presidente de Central Norte, Héctor De Francesco, quien remarcó que “lo vamos a dar vuelta”.

“Está perfecto que sean optimistas, que lo digan y así lo sientan. Sabemos que no nos vamos a meter atrás, va a ser un lindo partido, de eso no me caben dudas, estamos concientes que estamos ante una oportunidad única de hacer historia”. En la ida hicimos un plateo inteligente y salimos a jugar nuestro partido”, recordó.

Por último, el mediocampista se permitió ilusionarse y se imaginó “su sábado” luego del encuentro de vuelta frente a Central Norte. “Ojalá que sea con la familia festejando, con la novia que siempre acompaña, me dolería ver a Central Norte afuera, sobre todo por su gente, pero hoy defiendo a muerte los colores donde me toca trabajar y junto a mis compañeros no me caben dudas de que vamos a dejar todo para poner a Pellegrini en la final”.