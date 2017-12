El encuentro entre Jimena Barón y Maluma

El domingo Jimena Barón brilló como telonera deMalumaen el Hipódromo de Palermo. Cantó La Tonta, meneó bastante con Q-Lo y se mostró deslumbrada con el rumbo de su carrera. ‘Hace menos de un mes hice mi primer show y ayer fuimos teloneros de Maluma. Nada de esto pasaría si no fuera por todos ustedes. No tengo palabras para agradecer, los abrazo fuerte con todo mi amor‘, escribió emocionada en Instagram.

La relación entre Jimena y Maluma data de un tiempo, hay que aclararlo. En una verdadera historia de stalkeo y humor en las redes, la actriz piropeó reiteradas veces al cantante con comentarios en Instagram que incluyeron al mismísimo Del Potro: “Si llegás a quedarte sin agua me pegás un tubazo. Yo ya estoy en pareja pero podés venir con tu chica y somos felices los 4”, fue uno de esos.

Cuando se conoció que Jimena iba a abrir uno de los shows del colombiano en Buenos Aires, todos especularon con el encuentro. Mejor dicho, con el diálogo del encuentro.

En camarines, Maluma pidió recibir a Jimena y tuvieron un encuentro muy breve. “Te felicito, seguí así. Muy bueno”, fueron las escuetas palabras, que viniendo del cantante del momento son un verdadero espaldarazo. Luego Jimena le agradeció feliz: “Gracias Maluma de todo corazón por esta oportunidad que me diste, por tu generosidad, tu calidez y tu buena onda. ¡Eternamente agradecida! Un honor y un placer pisar tu escenario y verte después prenderlo fuego”.