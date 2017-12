Elecciones en ADP: rechazan una presentación judicial de la oposición

La jueza de Primera Instancia del trabajo 4, Cecilia Mariana Ávila, rechazó la acción de tutela sindical promovida por Carmen Rosa Venencia (dirigente de Tribuna Docente) contra la Asociación Docente Provincial (ADP) y la Junta Electoral de esa entidad por supuestas irregularidades en la convocatoria a elecciones.

De esta manera, este domingo se elegirán las nuevas autoridades del gremio docente.

La actual secretaria general de ADP, Patricia Argañaraz, aspira a renovar su mandato, mientras que el profesor Sebastián Aguirre anhela dirigir el gremio por primera vez.

De cara a los comicios, el sector en disidencia había realizado una serie de planteos ante la Justicia por supuestas irregularidades cometidas por el oficialismo en la campaña electoral, como la no publicación de los padrones en tiempo y forma.

Inicialmente, la acción fue promovida como un amparo constitucional, pero Ávila resolvió reconducirlo en los términos del artículo 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales y atento a la competencia en la materia. La audiencia entre las partes se realizó el lunes pasado.

La jueza citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de pronunciarse sobre las impugnaciones una vez agotada la vía de la asociación.

La oposición había impugnado también la asamblea del 16 de junio, cuando se conformó la Junta Electoral.

La jueza libró un oficio urgente al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, delegación regional Salta, haciéndole conocer el fallo de conformidad a las facultades que le confiere la ley 23.551, atendiendo a la proximidad del acto eleccionario.

Cynthia Vuistaz, actual vocal titular de la ADP, miembro de la Agrupación Negro y Rojo de la lista opositora Multicolor, se mostró molesta por la decisión de la letrada e insistió en pedir elecciones sin fraude. "La jueza tendría que haber rechazado desde un primer momento, ahora todo quedó en la nada", se quejó Vuistaz, y anticipó que hoy presentará una cautelar ante el fuero federal. "No podemos seguir con toda esta burla", dijo.

Por su parte, desde la ADP están conformes con el fallo, pero prefirieron no realizar declaraciones.

Vuistaz aseguró que, a cuatro días de las elecciones, la lista 1 Multicolor sólo logró la entrega de los padrones. El sector en disidencia también había pedido ante la Justicia que haya una mesa de votación por municipio, que el sufragio sea un día hábil y que se vote en las escuelas.

"Cada lista tendría que tener su padrón en tiempo y forma. Pero como ellos sacan, aumentan, acá hay de todo; no solo muertos, gente que se afilió ayer, que ya no está en el gremio y empleados de la pileta que no son ni docentes", denunció la gremialista.

Vuistaz contó que, para las elecciones de CTERA, hubo 63 mesas de votación, pero ahora para las de ADP se habilitaron 21 y una para voto por correo. Criticó también que la candidata y actual secretaria general, Patricia Argañaraz, no se tomó licencia para hacer campaña.