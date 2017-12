Un fotógrafo mandó al frente a Diego Latorre: “Tuvimos sexo con él varias veces”

Meses atrás, cuando el escándalo entreNatacha JaittyDiego Latorreacaparaba la atención de todos, la conductora había hecho referencia a la existencia de un video sexual entre el exfutbolista y dos hombres de nacionalidad chilena.

Uno de los hombres involucrado, según admitió a Crónica, se llama Andrés Rebolledo y es fotógrafo. En un mano a mano, el profesional contó detalles únicos sobre su relación con el comentarista de la cadena Fox Sports y confirmó que aquel famoso video existe.

“No quiero ni necesito dinero. Quiero ser valiente porque el video en cualquier momento va a salir. Y además quiero decir que me arrepiento”, expresó el fotógrafo chileno que admitió estar en pareja y enamorado de un hombre.

A continuación, la charla completa con el hombre que, meses después de estallar el escándalo “Puntita Gate”, decidió romper el silencio.

“Yo asumo lo que hice. Tuve sexo con Diego. Lo estoy contando porque leí completa la declaración de Jaitt y me deja mal parado. Súmale que a ese puto video ya han amenazado mil veces con mostrarlo y sé que lo van a lanzar por ahí”, declaró a Crónica.

En cuanto a su vínculo con Latorre, explicó: “A Diego me lo presentó un amigo. Con él estuve unas cuantas veces. Tuvimos sexo más de una vez. Y nos vimos también más de una vez. Yo no tenía idea quién era. Yo vivo entre Chile y Córdoba. No sabía que estaba casado con Yanina. Y no sabía quién era Yanina ni nada”.