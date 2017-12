Un diputado neuquino fue herido durante el violento desalojo de una maderera

Un diputado provincial del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) fue herido hoy durante un violento desalojo realizado por la Policía de Neuquén en una maderera ocupada por sus trabajadores en rechazo al cierre del establecimiento. Hubo otros trabajadores heridos y cinco detenidos que horas más tarde recuperaron su libertad.

Se trata del dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) Raúl Godoy, quien sufrió heridas en una de sus piernas y afirmó que le dispararon "por la espalda".

"La Policía provincial de Neuquén acaba de dispararme por la espalda. Me destrozaron el tobillo", denunció el legislador patagónico a través de su cuenta de Twitter.

#Desalojoen MAM así me dejaron el tobillo. Dispararon por la espaldapic.twitter.com/00fZaqFA3L — Raúl Godoy (@RaulGodoyPTS)8 de diciembre de 2017



En el Parque Industrial de Neuquén, Godoy participaba de la protesta que realizaban trabajadores de la empresa maderera MAM, quienes ocupan la planta desde hace cinco meses en rechazo a los despidos y el cierre de la firma.

"Me identifiqué como diputado, le pedí la orden al jefe del operativo, pero se reían e iban de un lado para el otro. La Policía está muy cebada acá en Neuquén", relató el legislador en diálogo con Radio 10.

Y agregó: "Quise alejar a una mujer para que no la golpearan y uno de los policías me disparó una bala de goma en el tobillo, que me destrozó porque me dspararon a un metro de distancia. Hay que ver si tengo perdigones en otras partes. A un metro de distancia estas armas son letales. Acá mataron ya a Carlos Fuentealba con gases lacrimógenos".

La empresa Maderas al Mundo (MAM) había anunciado una crisis económico en julio pasado y había despedido a la mitad de los trabajadores y suspendido al resto.

"El tema es muy complejo. Quieren hacer creer que hay una unanimidad de trabajadores tomando la empresa para conservar sus trabajos cuando en realidad es solo un grupo reducido", planteó el fiscal Pablo Vignaroli, quien junto a su par Marcelo Jara había pedido la orden de desalojo a la jueza Ana Malvido. En el lugar quedaron dos camiones blindados, bomberos y grupos especiales de la Policía.

Acampe frente a la fábrica

Tras el desalojo, los obreros definieron acampar frente a la fábrica durante el fin de semana y convocar a una marcha para el lunes, que tendrá el apoyo de organizaciones sociales y sindicales, mientras que la CTA convocó a un paro para ese día como muestra de respaldo.