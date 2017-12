River busca salvar el año y Atlético Tucumán, la gloria

River buscará hoy terminar el año con una sonrisa cuando se enfrente al difícil Atlético Tucumán en la final de la Copa Argentina que se jugará en el estadio Islas Malvinas de Mendoza.

El encuentro se disputará a partir de las 19.15 en el estadio Malvinas Argentinas, será controlado por el árbitro Fernando Rapallini e irá televisado por la señal deportiva de cable TyC Sports.

River viene de sufrir dos derrotas seguidas en la Superliga ante Newell’ como local por 3 a 1 y frente a Gimnasia y Esgrima La Plata como visitante por 2 a 1, en una de sus peores campañas de los últimos años.

En lo que va del torneo argentino, el elenco de Núñez tiene solo cuatro victorias mientras que empató en tres oportunidades y perdió cinco veces. A esto hay que sumarle que no tuvo un buen rendimiento en la mayor parte del campeonato.

En tanto, en la Copa Argentina dejó en el camino a Atlas, Instituto de Córdoba, Defensa y Justicia y Atlanta.

El técnico Marcelo Gallardo realizará cuatro variantes en relación a los que comenzaron jugando en La Plata y la más importante es el regreso de Enzo Pérez al once titular en reemplazo de Nicolás De la Cruz.

El mediocampista sufrió un pequeño desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha frente a Newell’s, el 26 de noviembre pasado, y se entrenó con normalidad en la jornada del jueves, por lo cual estará desde el arranque. Además, Gonzalo Montiel entrará por Milton Casco mientras que Ariel Rojas ingresará para ocupar el lugar de Iván Rossi y Gonzalo Martínez volverá al equipo inicial por Rafael Santos Borré.

Por el batacazo

Atlético Tucumán viene de ganarle como local a Colón por 2 a 0 dejando sin invicto al conjunto santafesino y buscará dar el “batacazo” en la Copa Argentina. Se estima que tendrá más de 20.000 hinchas a su favor en Mendoza. En la Superliga acumuló cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, mientras que en la Copa Argentina eliminó a All Boys, Independiente, Sarmiento de Junín y Vélez. Para enfrentar a River le entrenador Ricardo Zielisnki decidió no realizar modificaciones y colocará a los mismos once que le ganaron a Colón el pasado fin de semana.

Millones en juego

Se juega por ganar, se juega por la gloria y también por el dinero. La final de la Copa Argentina que esta tarde animarán River Plate y Atlético Tucumán otorgará $ 4.200.000 al campeón. Pero lo que ambos equipos han acumulado hasta el momento también es importante. Por haber superado todas las instancias previas del certamen nacional ambos finalistas ya han sumado $ 6.150.000.

Las formaciones:

River Plate: Enrique Bologna; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Ariel Rojas, Enzo Pérez y Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Atlético Tucumán: Alejandro Sánchez; Guillermo Acosta, Yonatan Cabral, Rafael García y Cristian Villagra; Rodrigo Aliendro, Francisco Grahl, David Barbona y Gervasio Núñez; Favio Alvarez y Luis Rodríguez. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Islas Malvinas de Mendoza.

Hora de inicio: 19.15.

TV: TyC Sports.